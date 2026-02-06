Un amanecer de imprudencia en el macrocentro: chocó contra una camioneta y tenía 2,07 de alcohol en sangre

La quietud de las primeras horas del día se vio alterada por una escena que expone, una vez más, una conducta que en Salta no admite matices: la tolerancia cero al alcohol al volante. En una ciudad donde la normativa es clara y estricta, un nuevo episodio volvió a encender la preocupación por el respeto a las reglas básicas de convivencia y seguridad vial.

El siniestro vial se registró alrededor de las 5.30 de la madrugada en Pueyrredón al 500, en pleno macrocentro. Según informó la Policía de Salta, un automóvil conducido por un joven impactó contra una camioneta que se encontraba estacionada, provocando importantes daños materiales, aunque afortunadamente no hubo que lamentar personas heridas.

El punto más relevante del caso se confirmó minutos después, cuando intervino personal de Tránsito Municipal. Al realizar el test de alcoholemia, el conductor arrojó un resultado de 2,07 gramos de alcohol en sangre, una cifra extremadamente alta si se tiene en cuenta que en la ciudad rige la ordenanza de tolerancia cero, lo que implica que no está permitido conducir con ningún nivel de alcohol.

El choque se produjo contra la parte trasera izquierda de la camioneta, que sufrió un fuerte impacto que dejó la zona visiblemente dañada y torcida. De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, el vehículo pertenecería a una empresa privada, posiblemente vinculada a la actividad minera, aunque ese dato no fue confirmado oficialmente.

Tras el control, se aplicaron de inmediato las medidas previstas en la normativa vigente. Como primera acción, el automóvil fue secuestrado y trasladado al canchón municipal, mientras que al joven se le retuvo la licencia de conducir. Además, perderá puntos del sistema de scoring y quedará inhabilitado para manejar por un tiempo prolongado.

Dentro del proceso administrativo, el conductor también deberá realizar nuevamente el curso de educación vial, una instancia obligatoria orientada a la toma de conciencia sobre los riesgos que implica manejar bajo los efectos del alcohol y las consecuencias que puede generar.

Con una graduación tan elevada de alcohol en sangre, las autoridades remarcaron que la capacidad de reacción y los reflejos al volante quedan seriamente comprometidos, aumentando el riesgo para cualquier persona que circule por la vía pública.