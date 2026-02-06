Pesca ilegal en el Valle de Lerma y Guachipas: decomisan más de 300 peces y redes prohibidas e

La escena se repite con una frecuencia que preocupa: rutas provinciales y nacionales convertidas en corredores silenciosos para el traslado de fauna extraída sin control. Detrás de la aparente normalidad de un viaje en vehículo, los operativos de seguridad volvieron a poner en evidencia una práctica que afecta directamente el equilibrio de los ríos y la conservación de las especies. En menos de una jornada, dos procedimientos distintos dejaron al descubierto el movimiento ilegal de cientos de peces en el Valle de Lerma y en Guachipas.

El primero de los casos se registró durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional 68, a la altura del kilómetro 130, donde efectivos del puesto de control Viñaco fiscalizaron dos automóviles. Al inspeccionarlos, detectaron que transportaban 172 piezas ictícolas sin vida, principalmente de la especie sábalo, junto con una red tipo pollera, un elemento habitualmente vinculado a la captura indiscriminada.

Ante la irregularidad, se procedió al secuestro y decomiso de los peces y de la red. Los conductores, dos hombres mayores de edad, fueron infraccionados por pesca ilegal en el marco del artículo 91 del Código Contravencional. En el procedimiento tomó intervención la Unidad Fiscal Contravencional, que avanzó con las actuaciones correspondientes.

Horas antes, en otro punto de la provincia, un segundo operativo había arrojado un resultado similar. Durante un patrullaje preventivo sobre la Ruta Provincial 41, a la altura del kilómetro 2, personal de la Subcomisaría Guachipas detectó a un hombre que trasladaba en su vehículo una gran cantidad de peces obtenidos fuera de las normas vigentes.

En ese caso, el conductor, de 43 años, llevaba 138 piezas ictícolas sin vida, entre sábalo y bagre, además de dos redes tipo pollera y paradora. Con intervención de la Unidad Fiscal Contravencional y del Juzgado de Garantías 8, se dispuso el secuestro y decomiso tanto de los peces como de los elementos utilizados para la captura.

Al igual que en el procedimiento del Valle de Lerma, el hombre fue infraccionado por pesca ilegal conforme a lo establecido en el Código Contravencional, normativa que regula este tipo de conductas y prevé sanciones para quienes extraen especies sin respetar los períodos, cantidades o métodos permitidos.

Los dos operativos, aunque independientes, reflejan un mismo problema de fondo: el impacto de la pesca furtiva sobre los cursos de agua de la provincia. El uso de redes prohibidas y el traslado de grandes volúmenes de peces evidencian una práctica que no solo infringe la ley, sino que también compromete la reproducción natural de especies clave para el ecosistema.

El sábalo, una de las especies más afectadas en ambos procedimientos, cumple un rol fundamental en el equilibrio de los ríos del norte argentino. La extracción masiva, especialmente mediante redes, reduce drásticamente las poblaciones y altera la cadena biológica, con consecuencias que pueden extenderse por años.

Ambos procedimientos concluyeron con el decomiso total de las piezas ictícolas y de los elementos de pesca, mientras las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. La reiteración de hechos similares refuerza la preocupación por una actividad clandestina que, lejos de disminuir, continúa dejando su huella en los ríos de la provincia.