Condenan a preso que mató a un narco en Cerrillos

Un interno de la cárcel federal de Cerrillos fue condenado por matar de una puñalada a otro detenido de su mismo pabellón durante una pelea ocurrida en noviembre de 2024. La sentencia se dictó en el marco de un acuerdo pleno entre las partes, impulsado por la Unidad Fiscal Salta.

El juez federal de Revisión, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, impuso a Héctor Manuel Villalbas una pena de tres años de prisión efectiva por el delito de homicidio con exceso en la legítima defensa. Como el condenado ya cumplía una condena previa por narcotráfico, se unificaron ambas penas en una sanción única de siete años y seis meses de prisión, declarándolo reincidente por primera vez.

Villalbas reconoció su responsabilidad en la muerte de Conrado Saravia, también preso por un delito vinculado al narcotráfico. El acuerdo que permitió resolver la causa abarcó los hechos, la participación, la calificación legal y la pena, y fue impulsado por el fiscal federal Ricardo Toranzos y la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo.

Al momento del hecho, Villalbas cumplía una condena de cinco años de prisión impuesta por el Tribunal Oral Federal N°1 el 25 de noviembre de 2021, también por un caso de narcotráfico.

En representación de la madre de la víctima intervino como querellante el defensor público de Víctimas, Nicolás Escandar, quien acordó con la defensa el pago de una reparación simbólica en compensación por los gastos ocasionados durante el tiempo en que Saravia permaneció internado en estado crítico. No obstante, el letrado adelantó que presentará una demanda civil contra el Estado Nacional por la atención médica que recibió el detenido tras resultar herido.

Sobre ese punto, la fiscalía lleva adelante una investigación específica con intervención de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). El análisis de informes médicos y forenses determinó que Saravia recibió una atención acorde a la gravedad de la lesión sufrida.

Según la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal, el episodio tuvo lugar alrededor de las 12.40 del 13 de noviembre de 2024 en el pabellón "C" de la Unidad N°16 del Servicio Penitenciario Federal, en la localidad de Cerrillos.

Todo se originó a partir de una discusión entre Saravia y otro interno por alimentos que la víctima había guardado en la heladera comunitaria y que, aparentemente, habían sido consumidos por terceros. El reclamo derivó en un enfrentamiento verbal que fue escalando en tensión.

El detenido al que iba dirigido el reclamo comenzó a correr por el pabellón al sentirse amenazado. En ese contexto intervino Villalbas, aparentemente con la intención de calmar la situación, ya que ese día se desarrollaba la jornada de visitas.

La pelea

De acuerdo con los testimonios de otros presos, Saravia se armó con un palo de escoba afilado, mientras que Villalbas tenía un arma blanca de fabricación casera. En medio de la reyerta, el ahora condenado le asestó un puntazo a la víctima a la altura del abdomen.

El personal penitenciario advirtió el enfrentamiento desde una cabina de vigilancia e intervino de inmediato. Saravia fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde quedó internado en terapia intensiva. Cuatro días después, pese a haber sido sometido a una intervención quirúrgica, falleció como consecuencia de un masivo sangrado hepático provocado por la herida.