18°
7 de Febrero, Salta, Centro, Argentina
Policiales

Dos años de cárcel por herir con un cuchillo a un hombre

Pelea durante un festejo religioso terminó con una herida grave.
Sabado, 07 de febrero de 2026 01:22
Con un cuchillo, un hombre hirió a otro.
Un hombre fue condenado a dos años y dos meses de prisión efectiva por haber herido con un arma blanca a otra persona durante una violenta pelea ocurrida en la vía pública, en el marco de una celebración religiosa en la zona sudeste de la ciudad.

La sentencia se dictó en una audiencia de juicio abreviado, donde el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal y sostuvo la acusación por el delito de lesiones graves.

Según consta en la investigación, el hecho tuvo lugar el domingo 20 de julio de 2025, alrededor de las 5.30 mientras se desarrollaba un festejo en honor a la Virgen de Huachana en un domicilio del barrio Juan Manuel de Rosas.

De acuerdo con las actuaciones, el damnificado se encontraba en la calle, frente a la vivienda donde se realizaba la celebración, cuando mantuvo un enfrentamiento verbal con una mujer por motivos vinculados al evento.

Ante la discusión, la mujer pidió la intervención de su hermano, quien llegó al lugar y se cruzó con la víctima en la calle Daniel Toro.

Lo que comenzó como un intercambio de palabras derivó rápidamente en un enfrentamiento físico. En medio de la pelea, el ahora condenado extrajo un cuchillo y le asestó una puñalada en el abdomen al otro hombre, provocándole una herida que puso en serio riesgo su salud.

Testigos del episodio relataron que los gritos y el tumulto alteraron la tranquilidad del barrio, lo que motivó que varios vecinos salieran a la calle para ver qué estaba ocurriendo y dieran aviso a las autoridades.

 

