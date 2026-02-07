El Galpón bajo agua: Asistencia social y sanitaria permanente a los afectados

Personal del Comité de Emergencia Climática se encuentra en El Galpón asistiendo ante la compleja situación generada por las intensas lluvias, que obligaron a la evacuación preventiva de centenares de familias. Las precipitaciones superaron los 200 milímetros en pocas horas, afectando al menos a ocho barrios de la localidad. Como consecuencia, más de 240 personas debieron ser evacuadas hasta el momento, mientras continúan las tareas de relevamiento y asistencia en territorio.

En la intersección de las calles Buenos Aires y Juana Azurduy colapsó el canal.

En este contexto, ya se encuentra en pleno funcionamiento el centro de evacuados dispuesto por las autoridades, desde donde se coordinan los traslados preventivos y la atención de las personas damnificadas. De manera prioritaria, adultos mayores están siendo trasladados al Complejo del barrio San Francisco, con el objetivo de garantizar su resguardo, atención y condiciones adecuadas durante la emergencia.

La asistencia con víveres y elementos de necesidad no tardó en llegar.

Las autoridades provinciales trabajan en coordinación con el municipio de El Galpón, reforzando la asistencia social, sanitaria y logística. El operativo continuará activo mientras persistan las condiciones de riesgo, con presencia permanente de los equipos técnicos y sociales, priorizando la atención de los sectores más vulnerables.

Refuerzo sanitario

El secretario de Servicios de Salud, Martín Monerris, junto a la gerente del hospital local, Cristina Lobo, informaron que la cartera sanitaria trabaja bajo una red de emergencia coordinada con los hospitales de Metán y General Güemes, sumando una capacidad inmediata de más de 42 camas y equipos profesionales en alerta. Hasta el momento, la situación se mantiene controlada, destacándose la atención exitosa de un paciente por mordedura de serpiente, quien ya recibió el suero antiofídico y se encuentra fuera de peligro.

En el Complejo Municipal de El Galpón, los vecinos están a resguardo.

No obstante, el Ministerio de Salud ya prepara el operativo para "el día después", enfocándose en la prevención de cuadros de diarrea por agua contaminada y el refuerzo de la lucha contra enfermedades transmitidas por mosquitos. El equipo sanitario permanecerá en territorio para asistir a la población durante toda la contingencia.

Rutas caóticas

El temporal que azotó a Metán la noche del jueves y madrugada de ayer, provocó el desborde de canales, destrozos en viviendas y vecinos evacuados, entre otros inconvenientes. En el tramo urbano de la ruta nacional 9/34, cerca de la avenida Mitre, la fuerza del agua arrastró un automóvil VW Gol que era conducido por una vecina de Metán.

Por el desborde de otro canal en la calle Buenos Aires Oeste se vivieron momentos de mucha tensión porque el agua ingresó a las viviendas del sector y provocó destrozos. Más abajo, en la intersección de las calles Buenos Aires y Juana Azurduy colapsó el canal y levantó el pavimento. "Hemos trabajado toda la noche con todos los equipos de emergencia de la Municipalidad junto a los bomberos de la Policía, bomberos voluntarios y personal de las distintas divisiones del Distrito de Prevención 3. Seguimos asistiendo a las familias damnificadas y haciendo un relevamiento", dijo el intendente José María Issa.