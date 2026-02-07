Equipos neonatales: la Justicia ordena la restitución al HPMI

El hallazgo de equipos neonatales del Hospital Público Materno Infantil (HPMI) en una clínica privada desató una causa judicial que ya tiene orden de restitución, mientras el HPMI afirma que son bienes estatales, la empresa Neofénix que brinda servicios de terapia intensiva neonatal negó irregularidades, aseguró que fueron comprados de "buena fe".

La jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, intimó ayer a los socios de Neofénix SRL para que en el plazo de cinco días hábiles pongan a disposición del Tribunal los seis equipos de uso clínico para pacientes neonatales pertenecientes al Hospital Público Materno infantil, a fin de que sean restituidos.

La medida fue dispuesta a pedido de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, quien calificó el hecho como un presunto peculado

En consecuencia, personal de la Unidad de Investigación UDEC-CIF se presentó ayer al mediodía en la sede de Neofenix, en la calle Alvarado 858 de la capital salteña y efectuó la notificación.

Minutos después la socio-gerente de la empresa Neofénix S.R.L., Verónica Murúa, brindó una conferencia de prensa en el lugar, en la que negó irregularidades y aseguró que los equipos cuestionados son propiedad de la firma.

"Neofenix es una empresa que trabaja hace 12 años en los medios, con calidad de atención y especialistas. Somos un servicio terciarizado, en este momento funcionando en Clínica del Centro. No tenemos relación con el Instituto IMAC de alta complejidad", aseguró Murúa al iniciar la conferencia.

Y añadió: "Estamos tan sorprendidos como ustedes y también ya estamos en búsqueda de aclaración por la Justicia. Todos los equipos que tenemos son de propiedad de Neofénix, adquiridos de buena fe", señaló.

La denuncia penal se realizó en junio de 2025, luego de verificar que los equipos encontrados coincidían con bienes del HPMI. Ahora buscan determinar responsabilidades administrativas.

Aseguró que: "nosotros convocamos los medios justamente porque no queremos seguir con esta campaña de desprestigio hacia nuestra empresa. Somos gente de trabajo, de muchos años, y la verdad, nos sentimos profundamente afectados. Somos los primeros en querer aclarar todo lo que esta pasando. Vamos a seguir con el tema en la Justicia. Nuestra abogada ya se puso en contacto, ya se respondió como corresponde porque somos gente seria y como quien dice el que nada debe, nada teme".

Respecto del origen del equipamiento, indicó: "Los equipos que están en Neofénix son de Neofénix. Comprados entre 2014 y 2016, de buena fe. Nos vamos a ocupar de llegar a ver quienes son, o como fue, como llegaron, pero son nuestros. Todo lo que está acá es nuestro".

Inician las actuaciones administrativas

La situación irregular fue advertida durante una inspección del Programa de Fiscalización y Control de Calidad de los Servicios de Salud (Proficcsa), solicitada por el establecimiento privado en el marco del trámite de habilitación. Luego, la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Salud Pública informó al Hospital Público Materno Infantil (HPMI) que se habían detectado equipos cuyas características coincidían con su aparatología utilizada.

El lugar donde se llevó a cabo el allanamiento.

El asesor legal del HPMI, Oreste Lovaglio, explicó ayer por la mañana que: "cuando recibimos ese informe en el cual constataban los números de serie de todos los equipos, se chequeó y se cotejó con el área de patrimonio del hospital para ver si coincidían con equipos pertenecientes al hospital y cuando se hizo eso se constató que eran los mismos equipos, con lo cual inmediatamente se procedió a hacer la correspondiente denuncia penal. Esto fue en junio pasado".

Sostuvo que luego se hizo el seguimiento de la denuncia para lograr primero recuperar los equipos y que la Justicia determine quiénes son los responsables del supuesto ilícito. El jueves pasado se realizó el allanamiento y se constató la presencia de los equipos en el centro privado.

"La medida más importante que se tomó fue la denuncia penal, ya que cualquier actuación administrativa hubiese sido un obstáculo para la investigación penal. Por eso se esperó el allanamiento para confirmar que los bienes estaban en este centro privado. A partir de ahora, desde el hospital se iniciarán las actuaciones administrativas para determinar las responsabilidades que puedan tener las personas que tenían a su cargo el equipo y, eventualmente, si los que sustrajeron el equipo también son empleados del hospital, se determinará su responsabilidad o no pero administrativa ya que la responsabilidad penal está en el carril de la justicia penal", culminó Lovaglio.

"Es feo estar en la boca de la tormenta"

Al ser consultada sobre si niega los dichos del HPMI, respondió: "No escuché lo que dijo el hospital. Nosotros estamos ocupándonos del nuestro. Estoy acá, para dar la cara porque es muy feo estar en la boca de la tormenta y que nos acusen de todos lados cuando trabajamos desde 2014".

Consultada sobre la situación, agregó: "Hay una campaña de desprestigio", aunque afirmó desconocer quién podría estar detrás.

"Habrá que ver por qué el hospital sale a acusar ahora que surge esto, no lo sé. Por eso estamos poniendo todo en manos de la Justicia, para que se sepa de dónde son".