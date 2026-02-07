No es necesario renovar el DNI si está vigente

El Registro Civil recomendó iniciar un nuevo trámite de Documento Nacional de Identidad (DNI) únicamente en los casos en que el ejemplar se encuentre vencido. De no ser así, el documento conserva plena vigencia y no es necesario realizar ningún recambio.

A partir del 1 de febrero comenzaron a regir modificaciones dispuestas por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) en la confección de ejemplares de DNI y pasaportes. Tras estos anuncios, el organismo recibió numerosas consultas de ciudadanos que preguntaban si debían renovar su documentación, a lo que se aclaró que no es obligatorio mientras el documento esté vigente.

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, informó que las adecuaciones responden a normas internacionales de seguridad establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y que su implementación busca reforzar los estándares de identificación y seguridad.

Desde el Registro Civil se reiteró que no es necesario cambiar los documentos vigentes. No obstante, quienes deban realizar trámites de identificación pueden hacerlo de lunes a viernes con turno previo, solicitado a través de la línea 148.

El nuevo DNI electrónico contará con una tarjeta de policarbonato multicapa, grabado láser y un chip sin contacto, lo que permitirá fortalecer la seguridad del documento y proteger los datos personales.

El formato será similar tanto para ciudadanos argentinos como extranjeros, con diferenciaciones según la edad, y se mantendrá la leyenda identificatoria para los excombatientes de la Guerra de Malvinas.

Pasaporte

En cuanto al pasaporte, las nuevas versiones incorporarán una hoja de datos en policarbonato personalizada con grabado láser y contarán con 34 páginas, lo que mejora los niveles de seguridad, durabilidad y confiabilidad para viajes al exterior.

Ante las consultas recibidas, Ubiergo remarcó: "Todos los ejemplares de DNI y pasaportes tienen fecha de vencimiento. Si no están vencidos, no hay necesidad de iniciar un nuevo trámite. Lo importante es verificar la vigencia del documento; solo en caso de estar vencido debe solicitarse uno nuevo".