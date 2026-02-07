Orán impulsa una recuperación forestal

La gestión del intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, avanza en la consolidación de una política ambiental activa con proyección regional, impulsando acciones concretas orientadas a la recuperación forestal, la restauración de ecosistemas y el desarrollo sostenible del norte de la provincia. El cuidado del ambiente se posiciona como uno de los ejes centrales de la agenda municipal, con una mirada integral y de largo plazo.

En este marco, el jefe comunal firmó un convenio de colaboración con el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, destinado a promover acciones conjuntas de recuperación forestal en los departamentos de Orán, Rivadavia y General San Martín, territorios comprendidos dentro de la Emergencia Sociosanitaria. El acuerdo tiene como objetivos principales la restauración de ecosistemas degradados, la preservación de la biodiversidad, el impulso del desarrollo sustentable y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en zonas especialmente vulnerables.

La Municipalidad de Orán cumple un rol estratégico dentro de esta política ambiental a través del Vivero Forestal Orán, operativo desde julio de 2024. Este espacio cuenta con capacidad técnica y operativa para la producción de especies arbóreas nativas y adaptadas a la región, destinadas a la preservación de la biodiversidad local y provincial. Desde el vivero se proyecta la provisión de plantines para acciones de forestación, recuperación de áreas degradadas, fortalecimiento del arbolado urbano y rural, y acompañamiento a proyectos ambientales de alcance regional.

Alcances del convenio

El convenio con la Provincia contempla la ejecución de proyectos de forestación mediante acuerdos específicos y la articulación con organizaciones de la sociedad civil, promoviendo la participación comunitaria y el trabajo territorial conjunto. Esta modalidad busca integrar a distintos actores sociales en el cuidado del ambiente y en la construcción de soluciones frente a los procesos de degradación ambiental, fortaleciendo una política inclusiva y sostenible.