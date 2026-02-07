Se esperan tormentas y descenso de la temperatura

Para las primeras horas de hoy se prevé la llegada de fuertes tormentas a la ciudad de Salta y alrededores, por lo que distintos organismos emitieron recomendaciones a la población para prevenir riesgos y evitar situaciones de peligro.

El pronóstico anticipa un fin de semana con tiempo inestable y un leve descenso de las temperaturas. Para este sábado se esperan registros que oscilarán entre los 17°C y los 26°C, mientras que el domingo las marcas térmicas se ubicarían entre los 18°C y los 27°C.

De acuerdo con los informes meteorológicos, la próxima semana continuará bajo un escenario variable, con jornadas templadas e intervalos de inestabilidad. El lunes la máxima alcanzaría los 31°C, el martes descendería a 26°C, el miércoles volvería a subir a 30°C y el jueves se mantendría nuevamente cerca de los 30°C.

Ante este panorama, desde la Municipalidad se difundieron una serie de recomendaciones para actuar de manera preventiva durante la vigencia de alertas meteorológicas. Entre las principales medidas se aconseja permanecer en un lugar seguro, evitar sacar la basura o arrojar elementos a la calle y retirar de balcones y ventanas todo aquello que pueda volarse.

También se solicita desconectar artefactos eléctricos, no tocar cables en la vía pública, evitar traslados innecesarios y, en caso de tener que circular, hacerlo con precaución y con las luces de posición encendidas. Además, se recomienda no habitar zonas bajas o cercanas a ríos y, ante la posibilidad de granizo, permanecer a resguardo.

En situaciones de emergencia vinculadas a la vía pública, el municipio recordó que se encuentra disponible la línea de atención 105 para reportar incidentes.

Por su parte, la empresa distribuidora de energía Edesa difundió un conjunto de pautas de seguridad específicas para actuar ante tormentas intensas y posibles inconvenientes eléctricos.

Desde la compañía pidieron a los usuarios que, en caso de que ingrese agua a un domicilio, se corte inmediatamente el servicio eléctrico desde el interruptor general de la instalación.