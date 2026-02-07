Sin paro, la CGT marchará contra la reforma laboral

LA CGT anunció ayer una movilización al Congreso para el miércoles próximo, cuando el Senado debata la reforma laboral, pero sin un paro general, como reclamaban los sectores más duros de la central.

La decisión de la central obrera fue un alivio a medias para el Gobierno nacional, que evita así lo que habría sido el cuarto paro general contra la administración de Javier Milei.

En cambio, sí se mantienen atentos respecto de cómo se desarrollará la jornada del miércoles: en las oficinas de la Casa Rosada se hablaba de la dificultad para aplicar el protocolo antipiquetes en una marcha masiva, por lo que el operativo de seguridad podría centrarse en un fuerte vallado del Congreso y en el despliegue de las fuerzas federales.

"Multitudinaria"

El triunviro Jorge Sola señaló ayer en conferencia de prensa que la reforma que impulsa de Gobierno "ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores", y confirmó una protesta "multitudinaria y contundente" el miércoles en la Plaza del Congreso a partir de las 15.

El referente de la CGT consideró además que la solución a este conflicto es "política" más que gremial y trasladó la responsabilidad de que la reforma laboral prospere o no a los legisladores que la tratarán en el Congreso.

"Tendrán que poner en claro que defienden los intereses de los trabajadores", agregó el titular del sindicato del Seguro.

Además, enumeró que la central planteó sus objeciones ante "más de 16 gobernadores y 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes", además de "representantes de las pymes".

A su vez, dio a entender que el recurso del paro general podría ser utilizado más adelante, ya que se trata de "una batalla larga" en defensa de los derechos laborales.

Sola se pronunció así tras la reunión de Consejo Directivo de la CGT, donde se produjo el debate interno entre las diferentes corrientes pero prevaleció la postura de los más dialoguistas, que consideran que aún no es momento de activar un cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei.

Es que aún está fresco el recuerdo del anterior paro, abril del año pasado, cuando el gremio de colectiveros de la UTA no se plegó e hizo perder impacto a la medida de fuerza.

Además, este sector apuesta a introducir cambios a medida que el proyecto avance en ambas cámaras y restarle impacto.

Por su parte, hay sectores como la UOM que pedían una huelga y ya marcharon por su cuenta con las dos CTA el jueves último en Córdoba y volverán a hacerlo el martes en Rosario.

De todos modos, cada gremio quedó facultado para disponer un cese de actividades, aunque sea parcial, para permitir que los trabajadores puedan concurrir a la movilización.

De hecho, la UOM confirmó que hará un paro el miércoles desde las 10, justamente para permitir que sus afiliados marchen al Congreso. El gremio de ATE también hará un paro general ese día.

"Es una criminalidad"

El secretario general del Sindicato Camioneros, Hugo Moyano, calificó ayer la reforma laboral del Gobierno como "una criminalidad contra los trabajadores" porque, dijo, "los deja sin sus derechos".

"Intentan dejar a los trabajadores sin sus derechos y eso va a traer consecuencias muy complicadas, porque ya lo están viviendo por los bajos salarios y los despidos. Y lo están viviendo nuestros queridos jubilados. Es una criminalidad", lamentó el gremialista.

Moyano se pronunció así al participar de una cumbre de las 62 Organizaciones Peronistas, junto a dirigentes como José Ibarra, de Taxistas, y Julio Estévez, de Jerárquicos de AFIP.

Ibarra, por su parte, dijo que el Gobierno está "usando látigo y billetera para presionar al movimiento obrero, y algunos gobernadores negocian obras a costa de los derechos de los trabajadores".