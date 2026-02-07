Tormenta en el norte salteño: la ruta nacional 34 quedó restringida y piden circular con extrema precaución

La madrugada dejó una postal repetida en el norte salteño: lluvias intensas, correntadas cruzando caminos y una infraestructura vial puesta a prueba. En el departamento San Martín, el temporal no provocó daños mayores en las localidades, pero sí generó complicaciones en un punto clave para el tránsito regional y el movimiento productivo.

El sector más afectado fue la Ruta Nacional 34, donde el paso quedó reducido a media calzada tras el avance del agua sobre la cinta asfáltica. La combinación entre el mal estado del pavimento y el gran caudal generado por la tormenta provocó que la correntada invadiera la traza, obligando a extremar la precaución a quienes circulan por la zona.

Uno de los episodios que agravó la situación fue el desmoronamiento de parte de un cerro en el paraje La Quena, ubicado en la cabecera norte del puente del río Bermejo. El desprendimiento de material generó riesgos adicionales y llevó a las autoridades a restringir el tránsito vehicular a una sola mano para evitar incidentes.

Aunque no se reportaron consecuencias graves en centros urbanos cercanos, el impacto sobre la ruta volvió a poner en evidencia la fragilidad de la infraestructura vial frente a fenómenos climáticos intensos. La RN 34 es un corredor estratégico para el transporte de mercaderías y la conexión entre localidades del norte provincial, por lo que cualquier alteración repercute de forma inmediata en la circulación diaria.

Desde la zona se solicita a los conductores circular con máxima precaución, reducir la velocidad y respetar las señalizaciones temporales. La presencia de agua sobre la calzada y el tránsito restringido incrementan el riesgo, especialmente durante las primeras horas del día y en sectores con visibilidad reducida.

El episodio se produjo tras una fuerte tormenta durante la madrugada que, si bien no dejó daños estructurales importantes en las localidades del departamento, sí generó un escenario complejo sobre la traza nacional, donde la prioridad inmediata es mantener la transitabilidad y prevenir accidentes.