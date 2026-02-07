PUBLICIDAD

7 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Pase Libre Estudiantil

Todo lo que necesitás saber para activar el Pase Libre Estudiantil

Con el calendario escolar a la vuelta de la esquina, SAETA puso en marcha el cronograma de validación para miles de alumnos. Quiénes deben ir a las terminales de autogestión y quiénes necesitan turno presencial para no perder el beneficio. 
Sabado, 07 de febrero de 2026 11:52
Continúa la renovación del Pase Libre Estudiantil.
La rutina de las mochilas y los guardapolvos empieza a sentirse en las calles de Salta. Como cada año, uno de los pilares fundamentales para garantizar el acceso a la educación es el Pase Libre Estudiantil, ese beneficio que permite a miles de chicos y jóvenes trasladarse sin costo hacia sus establecimientos educativos. Sin embargo, para que el plástico "marque verde" al subir al colectivo, es necesario cumplir con una serie de pasos que varían según la edad y la situación académica de cada alumno.

La clave de este año reside en el Padrón Estudiantil. Antes de cualquier movimiento, los padres o estudiantes deben ingresar a la web oficial de SAETA para verificar si figuran en la lista enviada por las instituciones educativas. Si el nombre no aparece, el primer paso no es la oficina de transporte, sino el colegio o la universidad para regularizar la inscripción.

La comodidad de la autogestión

Para la gran mayoría de los alumnos de nivel Inicial, Primario y Secundario que ya cuentan con su tarjeta en buen estado, es un trámite de segundos. No hace falta hacer filas. La renovación se realiza simplemente apoyando el plástico en las terminales de autogestión distribuidas en puntos estratégicos:

  • Pellegrini 824 y Pellegrini 897.

  • Paseo Salta (zona sur).

  • Sede de la UNSa.

  • Municipios de Rosario de Lerma y Campo Quijano.

El salto de nivel: trámite personal y turnos

No todo es automático. Existen momentos "bisagra" en la vida escolar que requieren una actualización de datos y, por ende, la presencia física del titular. Aquellos niños que ingresan por primera vez al sistema o quienes realizan el cambio de nivel (del primario al secundario) deben gestionar un turno online previo.

En el caso de los ingresantes de nivel inicial, el trámite es gratuito y se les toma la fotografía en el momento. Para quienes pasan a la secundaria, es la oportunidad de actualizar esa foto de la infancia por una más acorde a la adolescencia; eso sí, si el plástico está muy deteriorado, deberán abonar el costo del duplicado.

Universitarios: los nuevos en el sistema

El foco de atención por estos días está puesto en los ingresantes universitarios de la UNSa y la UCASAL. Para ellos, el beneficio ya está disponible para los cursos introductorios, pero el trámite es estrictamente presencial y con turno.

Los futuros profesionales deben presentarse con su DNI y su tarjeta anterior. Un dato importante para el bolsillo: si es necesario emitir un nuevo plástico por pérdida, robo o actualización de imagen, el costo se ha fijado en $6000.

Dato útil: Recordá que la actualización por terminales de autogestión es inmediata. Si dejás el trámite para el primer día de clases, podrías encontrarte con demoras innecesarias.

 

