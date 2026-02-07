PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
7 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Gaza
La China Suárez
Joaquín V. Gonzalez
Liga Profesional de Fútbol
Clima en Salta
Donald Trump
temporal en metan y el galpon
Liga Profesional de Fútbol
Juegos Olímpicos de Invierno
Gaza
La China Suárez
Joaquín V. Gonzalez
Liga Profesional de Fútbol
Clima en Salta
Donald Trump
temporal en metan y el galpon
Liga Profesional de Fútbol
Juegos Olímpicos de Invierno

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Racing consiguió su primera victoria al vencer a Argentinos Juniors en El Cilindro

En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, el delantero Tomás Conechny abrió la cuenta a los 20 minutos de juego y Santiago Solari amplió la ventaja a los 44. En el complemento, a los 2 minutos, Erik Godoy descontó para el "Bicho".
Sabado, 07 de febrero de 2026 18:26
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Racing le ganó 2-1 a Argentinos Juniors, en condición de local, en el marco de la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, el delantero Tomás Conechny abrió la cuenta a los 20 minutos de juego y Santiago Solari amplió la ventaja a los 44. En el complemento, a los 2 minutos, Erik Godoy descontó para el "Bicho".

 

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas consiguió su primer triunfo en el Torneo Apertura y sus primeros puntos en este certamen. El próximo sábado desde las 17.30 horas en el estadio Florencio Sola, visitará a Banfield por la cuarta fecha.

Por su parte, el equipo de Nicolás Diez sufrió su primera derrota en este Torneo Apertura y no gana desde la primera fecha ante Sarmiento de Junín. El próximo jueves desde las 21.15 horas, recibirá a River Plate en el estadio Diego Armando Maradona.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD