Solo seis meses de prisión para el autor de dos robos en el microcentro salteño

La Justicia condenó a seis meses de prisión efectiva al hombre que protagonizó dos robos durante la madrugada del 15 de enero en pleno microcentro salteño, uno de ellos en un local gastronómico de comida coreana ubicado en calle España al 400.

La sentencia fue dictada por el juez de Garantías Ignacio Colombo, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado y ordenó el inmediato traslado del imputado a la Unidad Carcelaria Nº 1. En la audiencia intervino la fiscal penal Elisa Pérez, interina en la Fiscalía Penal 2, en representación del Ministerio Público.

Según quedó probado en la causa, todo comenzó en las primeras horas de ese 15 de enero, cuando el acusado intentó entrar por la fuerza a un comercio de indumentaria de calle Caseros al 300. Forzó la puerta de acceso, pero no logró concretar el robo y se retiró del lugar.

Minutos después se dirigió a un local gastronómico coreano situado sobre calle España, a pocos metros de la plaza 9 de Julio. Allí rompió el vidrio lateral de ingreso, accedió al interior y se llevó de la caja registradora una suma cercana a los 50 mil pesos. El robo quedó al descubierto cuando se activó la alarma del comercio, lo que obligó al delincuente a escapar de manera apresurada.

Ambos episodios quedaron registrados por cámaras de seguridad privadas y por el sistema de videovigilancia del 911. Ese material permitió a los investigadores reconstruir la secuencia y determinar que se trataba de la misma persona en los dos hechos.

Otro local

En el segundo comercio, además, quedaron rastros de sangre y daños visibles en el frente del local, una imagen que generó impacto entre comerciantes y vecinos de una de las zonas más concurridas de la ciudad, incluso durante la madrugada.

En la etapa inicial de la investigación, el fiscal interino de feria Esteban Martearena había imputado al sospechoso por robo calificado por efracción y robo simple en grado de tentativa. El acusado fue detenido, se abstuvo de declarar y la Fiscalía pidió que continuara preso por sus antecedentes y por la reiteración delictiva en pocas horas.

Con el avance de la causa y las pruebas reunidas, se llegó finalmente a un acuerdo de juicio abreviado que derivó en la condena por robo simple en concurso real con tentativa de robo simple.