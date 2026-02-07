El entredicho sobre cuándo nació Güemes

Es posible que muchos salteños hayan olvidado y muchos otros no sepan que sobre la fecha natal de Martin Miguel Juan de Mata Güemes, hubo un largo entredicho, tan largo que casi duró 100 años. Comenzó a fines del siglo XIX y recién cerró cuando solo faltaban tres años para el bicentenario del natalicio. Unos sostenían que el general Güemes había nacido el 7 de febrero de 1785 y otros el día 8 del mismo mes y año. El hecho es que pese a la reservada discrepancia, desde mediados del siglo XX, aquí se comenzó a celebrar cada 7 de febrero el natalicio. Y así hasta que en 1971, "Año del Sesquicentenario de la Muerte del General Güemes", la diferencia salió a la luz y más aun cuando por este aniversario se realizaron las "Primeras Jornadas de Estudios Históricos de Güemes", evento del que participaron varios historiadores del país y el extranjero. Pero pese a ello, aquí se continuó celebrando el día natal del Héroe Gaucho el 7 de febrero, aunque ya era evidente que un nutrido grupo de historiadores, entre ellos la profesora Teresa Cadena de Hessling, sostenía la tesis del 8 de febrero de 1785 y no el día 7 del mismo mes y año.

Cuando en 1982 el Instituto Güemesiano cumplió 10 años y solo faltaban tres para el bicentenario del natalicio de Güemes, solicitó a su Academia que dilucidara el entredicho. Y así fue que los académicos se avocaron a considerar tan importante encargo y a emitir sus opiniones sobre el tema. Como por un problema de espacio no podemos transcribir todas las posturas, solo incluiremos breves párrafos de ambas tesis y algunos conceptos de los académicos.

El Académico de Número y Socio Honorario Dr. Atilio Cornejo, no emitió opinión pero su posición ya había sido explicitada en su "Historia de Güemes" (Capítulo III, JUVENTUD), y en la Revista de la Academia Nacional de Historia, INVESTIGACIÓN Y ENSAYO, N° 12, páginas 48 a 59. Así es que a los fines de dar a conocer la postura del Dr. Cornejo, escogemos el primer párrafo del Capítulo III de su mencionada obra: "D. Martín Güemes –dice-nació en la Ciudad de Salta el sábado 7 de febrero de 1785. Lo bautizó el 9 de febrero de 1785 en la Iglesia Matriz de esta ciudad, el Cura Rector Pbro. Dr. Gabriel Gómez Recio, con el nombre de Martín Miguel Juan de Mata (*)". Acá, el Dr. Cornejo hace un llamado y dice: "El nombre de Martín Miguel se lo puso en recuerdo de su abuelo materno Martín Miguel de Goyechea y el de Juan de Mata, obedece indudablemente al Santo de ese nombre, cuyo día es el 8 de Febrero (Martyrologium Romanum). Esta última circunstancia hace dudar sobre la verdadera fecha del nacimiento de Güemes, vale decir, si lo fue el 7 o el 8 de Febrero. De aceptarse el día del Santo, sería el 8, pero si nos atenemos a la partida de nacimiento, sería el 7, pues en la misma dice haber bautizado a una 'criatura de dos días' el 9 de Febrero de 1785." A esto –agrega Cornejo- "cabe recordar que los plazos de días no se contarán de momento a momento, ni por horas, sino desde la media noche en que termina el día de sus fechas siendo el día 'el intervalo entero que corre desde media noche a media noche' (Art. 24 Código Civil). Dichos principios concuerdan con los del Derecho Canónigo, para el que el día consta de 24 horas computadas desde la media noche. Por ello, aceptamos como fecha de nacimiento el 7 de Febrero, ya que, al 9, fecha del bautizo, van dos días. En cambio, si fuera el 8, habrían transcurrido solo un día, salvo que el Cura Rector haya tomado el 8, como un día y el 9 como otro día, lo que no creemos, pues el Presbítero que lo bautizara, dejó muy buen nombre por sus conocimientos vastos en el Derecho Canónigo".

Más adelante, Cornejo pone en duda la fidelidad del Santoral consultado al momento natal de Güemes y dice: "puede haber existido en el calendario consultado, la circunstancia de haber aparecido el 7 de febrero como día del Santo citado (Juan de Mata); circunstancia muy común en los calendarios de estos últimos tiempos, en que se nota variabilidad en los días de muchos Santos". Y en este sentido, arrima una serie de ejemplos para reforzar su argumento.

Por último, Cornejo admite que hay otros autores que sostienen que el General Güemes nació el 8 de febrero y entre ellos menciona a Bernardo Frías, Miguel Solá, David Orellana y Enrique Udaondo, y a sus respectivas obras.

La opinión opuesta a la del Dr. Atilio Cornejo es la que entrega a la Academia el 7 de junio de 1983, la Vice Presidenta del Instituto y Académica de Numero, profesora Teresa Cadena de Hessling. "Ratifico –dice- las publicaciones referentes a este tema, expresadas por mí en el Acta de la Comisión Provincial de Historia, designada Asesora al celebrarse el Sesquicentenario de la Muerte del General Güemes". Asimismo, ratifica la publicación que hiciera en El Tribuno en febrero de 1971: '¿El General Güemes nació el 7 o el 8 de febrero? Y por fin, ratifica los términos de la conferencia que pronunció en el Cabido Histórico el 17 de junio de 1974, publicado en el Boletín N° 1 del Instituto Güemesiano, año 1977, 'Interpretación de la partida de Nacimiento' cuando afirmó: "Si, como hacemos nosotros, contamos el 9 como un día y el 8 como otro, lógico es establecer este último día como el del nacimiento del General Güemes. Avala lo que decimos, el hecho que el 8 de febrero es el día en que la Iglesia Católica celebró y celebra, el día de San Juan de Mata, como lo constatamos en el calendario Litúrgico que se archiva en el Arzobispado de Salta, que data del siglo XVIII, lo que refuerza en forma incontrovertible nuestro aserto". Y concluyó, "Si bien el día 7 fue estudiado por el Dr. Atilio Cornejo como el día del nacimiento de Güemes, estoy en desacuerdo con el estimado doctor, a quien respeto pero en este caso no acepto su tesis".

Coincidente con la postura de la profesora Cadena de Hessling, opinó el Académico de Número Profesor Carlos Gregorio Romero Sosa, quien en un extenso escrito abona la tesis del 8 de febrero. En igual sentido opinó el Académico Correspondiente Coronel Emilio A. Bidondo quien hizo llegar su opinión desde Buenos Aires el 10 de enero de 1983. Del mismo lugar lo hizo el Académico Correspondiente Arquitecto Francisco M. Güemes quien, además de coincidir con la tesis de Hessling, aportó un valioso dato: "En "Güemes Documentado" –dice- Tomo 1, Capítulo 2, pags. 25/26, "Nacimiento", el interrogante planteado, está claramente dilucidado como que ocurrió el 8 de febrero y no el 7 como se ha y sigue repitiendo de continuo".

Adhiriendo a la tesis del 8 de febrero, el Presidente del Instituto Güemesiano y Académico de Número Licenciado Luis Oscar Colmenares, sumó también interesantes apreciaciones tanto al considerar la partida de nacimiento, como al analizar la tradición familiar de los Güemes. Al respecto dice: "La tesis de que Güemes nació el 7 de febrero es estrictamente jurídica. Los descendientes (la familia) sostienen que de la partida de bautismo surge que el nacimiento fue el 8 de febrero. Y por su parte –agrega- el Dr. Domingo Güemes (1853-1923) abogado y político destacado, nieto del prócer e iniciador de la reunión de documentos del "Güemes documentado" sostiene que la fecha natal es el 8 de febrero".

Romero y Alfonsín en el primer acto de un 8 de febrero.

Finalmente digamos que quienes adhirieron a la tesis del Dr. Atilio Cornejo, fueron el Académico Correspondiente Doctor Mariano de Echazú Lezyca (3/2/1983; Bs.As.); Académica de Número Doctora Marta de la Cuesta (17/6/1983; Salta); y Académico de Número Profesor Fray Benito Honorato Pistoia (Junio/1983; Salta).

Alfonsín y Romero

Estas conclusiones se publicaron en el Boletín N° 9 del Instituto Güemesiano de Salta "Extraordinario", editado en enero de 1985. El 5 de febrero de ese año, el gobernador de Salta, Don Roberto Romero, oficializó el 8 de febrero como día del natalicio del General Martín Miguel Güemes al dictar el Decreto N°154/85 cuyo artículo primero dice: "Declárase feriado provincial el 8 de febrero del año en curso, con motivo de la realización de los actos conmemorativos del Bicentenario del Nacimiento del Gral. D. Martín Miguel de Güemes." Y un dato más, de esa primera celebración oficial participó el presidente de la Nación Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.