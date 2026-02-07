Copa Davis: Serie abierta entre Argentina y Corea del Sur luego del primer día

La ilusión argentina comenzó a tomar forma en la madrugada de Busan, donde el equipo nacional salió a disputar una serie exigente y cargada de tensión en el arranque de la fase clasificatoria de la Copa Davis. Tras el primer día de competencia, la eliminatoria frente a Corea del Sur quedó igualada 1-1, en una jornada marcada por el esfuerzo físico, la presión y la necesidad de sostener el carácter en momentos clave.

El primer punto de la serie llegó de la mano de Thiago Tirante, quien protagonizó un verdadero maratón tenístico frente al coreano Hyeon Chung. El argentino se impuso por 2-6, 7-5 y 7-6 (7-5) luego de 2 horas y 53 minutos de juego, en uno de los partidos más exigentes del día.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el platense, que tuvo un primer set muy flojo y sufrió ante la experiencia de Chung, un jugador que supo ser una de las grandes promesas del circuito y que alcanzó las semifinales del Abierto de Australia 2018, aunque su carrera se vio frenada por lesiones que lo alejaron del top 300.

Lejos de rendirse, Tirante reaccionó en el segundo parcial. En un set cargado de tensión, logró imponerse 7-5 a pesar de haber estado dos veces break abajo, mostrando temple y determinación en los momentos decisivos.

El tercer set fue el más equilibrado de todos. Ambos jugadores sostuvieron sus servicios y la definición llegó en el tie-break, donde el argentino tuvo mayor precisión para cerrarlo 7-5 y así darle a la Argentina el primer punto de la serie con un triunfo de alto valor anímico.

Sin embargo, el festejo duró poco. En el segundo turno, Marco Trungelliti no pudo sostener el impulso y cayó ante Soon-Woo Kwon por 7-6 (7-6) y 6-2, lo que permitió al equipo local igualar la eliminatoria tras el primer día de actividad.

El santiagueño, que a los 36 años se convirtió en el jugador más veterano en debutar para el equipo argentino de Copa Davis, tuvo un inicio prometedor. Llegó a estar 3-1 arriba en el primer set y parecía encaminado, pero dejó pasar la ventaja y el coreano reaccionó para llevar la definición a un tie-break, que terminó ganando 8-6.

Ese golpe resultó determinante. En el segundo parcial, Kwon tomó el control del partido, logró dos quiebres claves en el sexto y octavo game y cerró el encuentro con autoridad, nivelando la serie y devolviéndole aire al conjunto local.

Con el 1-1 parcial, todo quedará abierto para la jornada decisiva.La serie continuará este domingo desde la 1 de la madrugada (hora argentina) con el partido de dobles, donde están previstos Federico Gómez y Guido Andreozzi para el equipo nacional, frente a Uising Park y Jisung Nam por Corea del Sur.

Tras ese cruce, se disputarán los dos singles restantes, que terminarán de definir cuál de los dos equipos avanzará en esta instancia de la Copa Davis, en una serie que, por lo visto en el arranque, promete mantenerse pareja hasta el final.