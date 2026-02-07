Turismo pesca en Paso de la Patria: una experiencia completa entre la naturaleza, río y descanso

Paso de la Patria, Corrientes….. En el corazón del litoral argentino, Paso de la Patria se consolida como uno de los destinos mas elegidos para el turismo de de pesca deportiva.

En este entorno privilegiado, se lanza una propuesta integral de TOUR DE PESCA GUIADA CON ALOJAMIENTO , pensada para quienes buscan combinar aventura, naturaleza y confort.

La experiencia incluye SALIDAS DE PESCA GUIADA EN EL RÍO PARANÁ, acompañadas por guías locales con amplio conocimiento de la zona, las especies y las mejores técnicas de pesca deportiva. Dorados, surubíes y otras especies convierten cada jornada en una vivencia única.



El servicios se completa con alojamiento confortable en Paso de la Patria, ideal para el descanso luego de una jornada en el río.

Esta propuesta está orientada a turistas de todo el país, turistas extranjeros, familias, grupos de amigos, parejas, y todo viajero que desee vivir el río desde una experiencia auténtica, segura, y organizada.

Paso de la Patria no es solo pesca: es conexión con la naturaleza, aire puro y momentos que quedan en la memoria, TE ESPERAMOS.

CONTACTO Y RESERVA:

SANTIAGO: 3624- 927006

PELLE: 3624- 770677

