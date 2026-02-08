El gerente del Hospital San Bernardo, Pablo Salomón, respaldó las medidas disciplinarias aplicadas a profesionales que incumplen con su deber de atención, aunque advirtió que no se debe extender la crítica a todo el sistema sanitario.

"Me parece totalmente certero lo del ministro (Federico Mangione). Abandonar una guardia es abandono de persona y corresponde que se tomen medidas con todo el rigor", sostuvo el médico al ser consultado sobre el episodio ocurrido en el hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, donde se detectó la ausencia de profesionales durante una guardia.

Sin embargo, Salomón pidió no instalar la idea de que se trata de una conducta generalizada. "No hay que hacer terrorismo ni decir que todos los médicos se escapan, porque no es así. Hay excepciones, claro que sí, pero no es la regla", remarcó.

El gerente recordó que el Hospital San Bernardo enfrenta una demanda diaria muy elevada y que el personal trabaja bajo una fuerte presión asistencial. "Atendemos entre 400 y 600 pacientes por día en la guardia. Eso exige un esfuerzo enorme y un trabajo coordinado. Si se va uno, se recarga el otro. En mi hospital eso no pasa y en muchos hospitales tampoco", señaló.

En esa línea, defendió el compromiso de la mayoría de los profesionales de la salud. "Yo soy médico, he sido jefe de emergencia mucho tiempo y me duele cuando se generaliza que la sanidad salteña no trabaja. La gran mayoría cumple y sostiene el sistema todos los días", afirmó.

Salomón insistió en que los casos de incumplimiento deben ser sancionados con firmeza. "Nunca voy a defender lo indefendible. Si un médico abandona su puesto para ir a jugar al pádel, tiene que recibir todo el rigor que corresponda. Pero eso no puede usarse para descalificar a todo un equipo de salud", agregó.

El profesional subrayó además que la responsabilidad médica implica un compromiso permanente con los pacientes y que cualquier falla en ese deber tiene consecuencias graves. En ese sentido, reiteró que las sanciones son necesarias cuando se comprueba una falta, pero pidió que se analicen los casos de manera individual y sin poner en duda el trabajo cotidiano de quienes sí cumplen con su tarea.

En medio de la polémica, Salomón también se refirió a otros temas vinculados a la gestión sanitaria, como la futura implementación del sistema de "hospital digital" que impulsa el Ministerio de Salud Pública. Si bien aclaró que el San Bernardo aún no está incluido en la etapa piloto, consideró que la telemedicina será una herramienta útil para mejorar el acceso a especialistas en la provincia.

"Todo lo que es tecnología e innovación ayuda a una provincia con geografía tan compleja como la nuestra. Pero primero hay que ordenar procesos y garantizar que cada servicio funcione correctamente", expresó.

De esta manera, el gerente del principal hospital público de Salta buscó equilibrar el debate: avaló las sanciones frente a irregularidades, pero pidió reconocer también el trabajo cotidiano de cientos de médicos y enfermeros que sostienen el sistema de salud.

Donación de sangre

El Centro Regional de Hemoterapia realizará mañana una jornada especial de donación de sangre en la sede de la Cruz Roja filial Salta. La colecta se desarrollará de 8 a 13 en calle Paz Chain y estará destinada especialmente a la recepción de donaciones del grupo O factor RH positivo, que es el más requerido para cubrir la demanda actual.

Desde el organismo se informó que los interesados deberán concurrir con documento de identidad, no estar en ayunas y presentarse correctamente hidratados. El objetivo de la campaña es garantizar la disponibilidad de productos sanguíneos.