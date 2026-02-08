Condenado por matar a su esposa en Bariloche

Un hombre fue condenado a prisión perpetua por asesinar a su esposa con un cuchillo en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, en un caso que la Justicia consideró un claro femicidio y que volvió a poner en foco la problemática de la violencia de género.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) local informaron a la prensa que el hecho ocurrió durante la madrugada del 30 de enero en una vivienda del barrio Nuestras Malvinas.

En ese lugar, Lino Domínguez le provocó múltiples lesiones graves a María Angélica Zapata mediante el uso de un arma blanca. Como consecuencia de las heridas sufridas, la mujer falleció poco después a causa de un shock hipovolémico, según quedó acreditado en las pericias forenses.

Los fiscales consideraron que el caso se encuadra en un contexto de violencia de género, ya que se comprobó que la pareja se conocía desde hacía aproximadamente tres décadas y que el implicado había golpeado en diversas ocasiones a la víctima. De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, Zapata se encontraba sometida a una relación marcada por la "dominación" y el "control", circunstancias que fueron determinantes para calificar el hecho como femicidio.

A su vez, los acusadores se basaron en varias pruebas clave para sostener la imputación. Entre ellas se incluyeron un croquis del lugar del crimen, el informe de autopsia, el certificado de defunción, peritajes elaborados por el Gabinete de Criminalística, testimonios de familiares y vecinos, además de actas de allanamiento y distintos procedimientos policiales realizados durante la investigación. Todo ese material permitió reconstruir lo ocurrido y acreditar la responsabilidad del acusado.