Dos caras de la apertura de ropa importada

La apertura comercial en el sector textil provocó en el último año un fuerte derrumbe de precios en el mercado interno, pero esa baja no se tradujo en una recuperación del consumo. Por el contrario, la demanda continúa en caída libre como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de los hogares.

Así lo advierte un informe de la Fundación Pro Tejer, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, según el cual los precios de la vestimenta y de la tela importada cayeron un 25% en dólares entre enero y octubre de 2025. El relevamiento describe un escenario complejo para la industria local, marcado por un aumento exponencial de las compras al exterior y, al mismo tiempo, por un desplome de los valores unitarios.

De acuerdo con el estudio, la eliminación de los llamados "valores criterio" de la Aduana dejó al mercado sin precios de referencia, lo que facilitó el ingreso de mercadería importada a valores muy bajos, especialmente desde China. Para el presidente de Pro Tejer, Luciano Galfione, esta situación generó una competencia desleal que golpea de lleno a los fabricantes nacionales.

El peso de importación

Los datos del informe reflejan la magnitud del fenómeno. En el segmento de ropa terminada, el volumen importado se disparó un 166%, al pasar de 12.000 a 32.324 toneladas, mientras que el precio promedio por tonelada se redujo un 24%, de 23.463 a 17.850 dólares. En el rubro confecciones, las cantidades crecieron un 217%, con una baja del 26% en el valor por tonelada. En tejidos de punto, el ingreso de mercadería casi se triplicó: saltó de 39.000 a casi 95.000 toneladas, con un descenso del 27% en el precio.

Galfione cuestionó con dureza las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes habían relativizado el impacto de las importaciones en el empleo local y criticado los precios de la ropa argentina.