Más de 1.100 salteños participaron en la colonia

En el Estadio Delmi, finalizó la Colonia de Vacaciones e Iniciación y Destreza , Verano 2026, una propuesta impulsada por el Ministerio de Turismo y Deportes que alcanzó a más de 1.100 participantes durante el mes de enero y principios de febrero. A lo largo de la temporada, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores participaron de actividades deportivas, recreativas y de iniciación a distintas disciplinas, fortaleciendo valores de inclusión, trabajo en equipo, cuidado de la salud y convivencia.

Asimismo, se hicieron presentes en el cierre la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia; el secretario de Deportes, Ignacio García Bes; autoridades provinciales; equipos técnicos, docentes, familias y los participantes que formaron parte de la colonia durante toda la temporada.

La ministra de Turismo y Deportes destacó que "esta colonia fue una política pública que puso en el centro a las personas, garantizando espacios de contención, recreación e inclusión. Ver hoy a las familias acompañando a los chicos, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores es la muestra de que cuando el estado está presente, se generan oportunidades reales de encuentro, bienestar y desarrollo", indicó.

El Secretario de Deportes señaló que la temporada "fue positiva, donde chicos y chicas de todos los niveles pudieron compartir, aprender y desarrollar el deporte como herramienta de inclusión, salud y bienestar. Trabajamos con una mirada integral, incluyendo a personas con discapacidad y adultos mayores, fortaleciendo el vínculo comunitario y el acceso al deporte como derecho".