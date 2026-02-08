Quijano: Denuncian que un albañil robó $8 millones

Una familia de Campo Quijano denunció que fue víctima de un violento robo en su vivienda, del que responsabilizan a un albañil que había trabajado semanas atrás en el lugar y que, según aseguran, logró escapar debido a que la Policía no actuó de inmediato por falta de una denuncia formal.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves, alrededor de las 2, en una casa ubicada en la manzana 51 B del barrio San Jorge. Mientras la familia dormía, un hombre con capucha y buzo oscuro ingresó al domicilio y comenzó a recorrer cada habitación en busca de objetos de valor.

Fue el hijo de Liliana, de apenas 11 años, quien advirtió la presencia del intruso y alertó a su madre. Al encender la luz, la mujer descubrió que el delincuente ya había preparado varios electrodomésticos para llevárselos y que había desaparecido su mochila negra, donde guardaba la recaudación de su trabajo y el dinero proveniente de la reciente venta de un terreno.

"Me robó todo mi futuro. Eran casi ocho millones de pesos. Ese dinero era para mis hijos, para poder alquilar y salir adelante", relató la damnificada, visiblemente afectada.

Liliana, que se desempeña como feriante en los corsos de Campo Quijano, aseguró haber reconocido al ladrón. Según su testimonio, se trataría de un albañil que semanas atrás realizó trabajos de revoque en su vivienda y que, por ese motivo, conocía los movimientos de la familia.

"Tengo la descripción, mi hijo lo identificó y yo forcejeé con él. Este tipo sabía todo de nosotros. Cuando intenté agarrarlo del pantalón, me tiró una ventana del comedor encima y se escapó", contó.

De acuerdo con lo relatado, el sujeto vestía una campera con capucha y habría sido visto esa misma mañana en el barrio San Jorge, tomando alcohol con otras personas, lo que reforzó las sospechas sobre su identidad.

Tras el robo, Liliana llamó de inmediato a la Policía, que se presentó en el domicilio. Sin embargo, a pesar de que la víctima aportó datos concretos del sospechoso y del lugar donde podría encontrarse, no se tomaron medidas inmediatas.

"Me dijeron que si no hacía la denuncia formal no podían actuar. Yo estaba en shock, no podía salir de mi casa ese jueves en todo el día", explicó la mujer.

Recién este sábado, más de 48 horas después del hecho, logró radicar la denuncia tras insistir en reiteradas oportunidades. Para entonces, el presunto autor del robo ya se había fugado de la localidad.

"Por la demora, el tipo se escapó. Un amigo me dijo que ya no está en Quijano. La Policía me dijo que espere hasta el lunes porque recién ahí iba a intervenir la Fiscalía", lamentó.

Liliana es madre de seis hijos menores y uno de ellos presenció toda la secuencia delictiva, lo que agravó el impacto emocional en la familia. Además de haber perdido todos sus ahorros, denuncia sentirse desamparada frente a la burocracia policial y judicial.

"El viernes y este sábado busqué por mis propios medios al sujeto, con el riesgo que implicaba. Quiero recuperar mis ahorros de mi trabajo y la venta de mi terreno. Yo alquilo ahora y no puedo pagar el mes", dijo.