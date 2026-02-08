Río Tinto descarta fusión con Glencore y refuerza proyectos

La minera global Rio Tinto confirmó que dejó de considerar una posible fusión o combinación de negocios con Glencore, tras concluir que no era posible alcanzar un acuerdo que generara valor para sus accionistas. La decisión pone fin a las especulaciones que se habían activado a comienzos de enero y marca el cierre formal de uno de los movimientos corporativos más observados por la industria minera internacional.

El anuncio se realizó desde Londres bajo los lineamientos de la Regla 2.8 del Código de Adquisiciones y Fusiones, normativa que regula este tipo de operaciones en el mercado británico. Según la compañía, la evaluación se realizó con un enfoque "disciplinado", alineado con los criterios estratégicos presentados durante su Capital Markets Day de diciembre de 2025.

Tras analizar la oportunidad, Río Tinto determinó que la operación no se alineaba con sus objetivos de creación de valor y estrategia corporativa. Como consecuencia, la compañía queda alcanzada por restricciones regulatorias que limitan la posibilidad de retomar negociaciones similares, salvo que se presenten situaciones excepcionales previstas en la normativa, como una oferta firme de terceros o cambios relevantes en el escenario.

Impacto en el escenario minero global

La noticia tiene repercusión internacional, donde ambas compañías ocupan un rol central en la producción y comercialización de minerales estratégicos como cobre, hierro y aluminio, esenciales para la transición energética. De haberse concretado, la fusión habría dado lugar a uno de los mayores conglomerados mineros del mundo.

Por su parte, Glencore tomó nota del anuncio y confirmó que no se logró acuerdo sobre los términos de la fusión, dejando a ambas compañías continuar con sus estrategias de manera independiente.

Crecimiento y disciplina de capital

Para Rio Tinto, la decisión reafirma su estrategia de crecimiento orgánico y disciplina de capital en un contexto de fuerte demanda global de minerales críticos. La compañía mantiene su enfoque en el desarrollo de operaciones estratégicas y la expansión selectiva en minerales estratégicos, como lo refleja la adquisición de Arcadium Lithium, que amplía su presencia en el mercado del litio y refuerza su rol en la cadena de valor de la transición energética.

En Salta, Rio Tinto avanza con el Proyecto Rincón, que incluye la construcción de una planta de carbonato de litio grado batería con capacidad anual de entre 50.000 y 53.000 toneladas, con inicio de producción plena previsto para 2028 y una vida útil estimada de 40 años.

A mediados de enero pasado, el ministro de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión, se reunió con directivos de la empresa para revisar los avances del proyecto, la infraestructura requerida y la articulación regional necesaria. Desde el Gobierno destacaron la importancia de generar empleo local y fortalecer el tejido productivo.