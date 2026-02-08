Una carrera estratégica para la actividad minera

La Tecnicatura Superior en Minería que se dicta en el Instituto de Formación Docente 6028, Anexo Campo Quijano, se consolida como una de las propuestas educativas más estratégicas para el desarrollo productivo de Salta. Esta carrera surge como una iniciativa conjunta entre empresas mineras, la Secretaría de Minería y el Ministerio de Educación, que identificaron a Campo Quijano —conocido como el "portal de los Andes"— como un punto clave para la actividad minera de la provincia y como base natural para la formación de recursos humanos especializados.

La creación de esta tecnicatura responde a una necesidad concreta del sector. El crecimiento de proyectos vinculados al litio, el cobre y otros minerales estratégicos generó en los últimos años una demanda cada vez mayor de técnicos capacitados en áreas operativas, de mantenimiento y control de procesos. En ese contexto, la formación que ofrece el instituto se presenta como una herramienta fundamental para preparar mano de obra local que pueda integrarse rápidamente a la cadena de valor de la minería.

La carrera tiene una duración de tres años, se dicta bajo modalidad presencial y otorga un título con validez nacional. Está diseñada conforme a los lineamientos curriculares que garantiza contenidos actualizados y una formación alineada con las exigencias reales de la industria minera. Las clases se desarrollan en dos turnos, uno de tarde y otro vespertino, permitiendo que tanto jóvenes como adultos puedan organizar sus tiempos y acceder a la capacitación. Para ingresar, los aspirantes deben rendir en febrero un examen eliminatorio de Matemática y Química, materias consideradas esenciales para el desempeño técnico en la actividad.

Esta propuesta se enmarca dentro de la amplia oferta académica 2026 del Nivel Superior No Universitario impulsada por el Ministerio de Educación y Cultura de Salta. Desde mañana se encuentran abiertas en toda la provincia las inscripciones para más de 180 carreras, entre 25 profesorados y 32 tecnicaturas superiores. Dentro de ese conjunto, las formaciones vinculadas a la minería ocupan un lugar central, en sintonía con la expansión que vive la actividad en la Puna salteña y con el creciente interés de empresas e inversores nacionales e internacionales.