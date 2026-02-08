Salteños representan a la Argentina en el Mundial de Robótica, pero necesitan 40 mil dólares para llegar a Corea del Sur

Cinco jóvenes salteños que clasificaron al Mundial de Robótica en Corea del Sur necesitan reunir cerca de 40 mil dólares para poder concretar el viaje y representar a la Argentina en una de las competencias científicas más importantes del mundo.

El monto total incluye inscripción, pasajes y estadía. El equipamiento ya está cubierto gracias al trabajo del Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada (IITA), donde se preparan los equipos. Sin embargo, cada estudiante necesita aproximadamente 8 mil dólares para poder cumplir el sueño de competir a nivel internacional.

Para colaborar con los chicos pueden hacerlo a través de cualquiera de estos alias: viaje.robot.26 o robocup.futbol.26.

Hasta el momento, entre ambos equipos lograron reunir cerca de 1.000.000 de pesos a través de campañas, aportes y actividades solidarias. Además, dos empresas salteñas, Argentina Space y Minería Positiva, se comprometieron a colaborar con un aporte de 1.000.000 de pesos cada una, lo que representa un impulso importante, aunque todavía insuficiente para cubrir el total.

Mientras avanzan con la recaudación, los jóvenes también esperan poder ser recibidos por el gobernador Gustavo Sáenz.

La RoboCup 2026

El viaje tiene como destino la RoboCup 2026, que se realizará del 30 de junio al 6 de julio en Incheon, Corea del Sur, considerada la “Copa del Mundo de la robótica”. El evento reúne a miles de estudiantes, investigadores y equipos de más de 40 países, en un escenario donde se presentan avances en inteligencia artificial, robótica y automatización.

Los representantes salteños consiguieron el pase tras consagrarse campeones nacionales en Roboliga 2025, una competencia federal organizada por la Universidad Abierta Interamericana. Ese logro los convirtió en los únicos equipos argentinos clasificados en sus categorías dentro de RoboCupJunior.

Quiénes son los estudiantes clasificados

Categoría RoboCupJunior Soccer Open:

Elías Cordero (18)

María Virginia Viollaz (18)

Categoría RoboCupJunior Rescue Line:

Benjamín Villagrán (18)

Laureano Monteros (15)

Lucio Saucedo (14)

Todos entrenan en los talleres del IITA, donde diseñan y programan robots completamente autónomos, capaces de tomar decisiones en tiempo real sin intervención humana.

En qué categorías compite cada equipo

En la categoría Rescue Line, el robot debe recorrer un terreno complejo con rampas, obstáculos y cambios de superficie, identificar “víctimas” y trasladarlas a un punto seguro, simulando situaciones de rescate reales. El proyecto lleva más de tres años de desarrollo, con múltiples rediseños, pruebas y mejoras técnicas hasta alcanzar el nivel que les permitió ganar el nacional.

En Soccer Open, en cambio, los robots compiten en partidos de fútbol autónomos. Detectan la pelota mediante cámaras, se orientan con giroscopios y sensores, evitan choques y buscan el arco rival para marcar goles, todo mediante programación y visión artificial.

La importancia educativa

Más allá del aspecto técnico, el viaje representa una oportunidad educativa clave. RoboCup funciona como una vidriera global de innovación, donde los estudiantes pueden intercambiar conocimientos, aprender nuevas tecnologías y regresar a Salta con experiencia que luego comparten en talleres y actividades educativas.

Pero para que eso ocurra, primero necesitan el apoyo económico. Las familias ya asumieron parte del esfuerzo, las empresas comenzaron a colaborar y las campañas siguen activas, pero el objetivo aún está lejos.

El reloj corre y el sueño está cada vez más cerca, pero también depende de que puedan reunir los fondos necesarios para llegar a Corea y llevar el talento salteño a una de las competencias tecnológicas más importantes del mundo.