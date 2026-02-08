VIDEO. Prorrogan por 90 días la concesión de la Terminal y avanza en una nueva licitación nacional

Se dispuso la prórroga por 90 días de la concesión actual de la Terminal de Ómnibus de la ciudad, cuyo contrato vence el próximo 26 de febrero, tras casi 30 años de funcionamiento bajo administración privada. La medida busca garantizar la continuidad del servicio y asegurar una transición ordenada mientras se avanza en el proceso de una nueva licitación nacional.

De este concurso podrán participar a empresas de todo el país, para el desarrollo y la administración de la terminal de cara al futuro.

La Terminal forma parte del plan integral que la Municipalidad viene ejecutando para ordenar los accesos a la ciudad. Las obras en avenida Asunción, cerro San Bernardo y Portezuelo tienen como objetivo mejorar el tránsito y la seguridad, y todo ese esquema se articula con la Terminal, principal puerta de entrada y salida de Salta.

Foto: Archivo

En este marco, y por decisión del intendente Emiliano Durand de impulsar la modernización y puesta en valor de la Terminal, el Ejecutivo municipal conformó una unidad autónoma integrada por funcionarios que ya cumplen funciones dentro de la estructura municipal, sin la creación de nuevos cargos ni costos adicionales para los vecinos. Este equipo será el encargado de llevar adelante el proceso licitatorio nacional y el proyecto de modernización.

El objetivo es proyectar una terminal acorde al crecimiento de la ciudad, al aumento del tránsito y al desarrollo turístico, para que vuelva a ser un espacio moderno, eficiente y representativo para todos los salteños.

El proyecto se integrará a una intervención urbana más amplia, que contempla obras desde el ex peaje de Aunor hasta la Terminal, con mejoras en calzadas, veredas, iluminación, paradores, nuevas dársenas y la recuperación de los espacios verdes.

De esta manera, la prórroga permitirá garantizar la prestación del servicio mientras se realiza una convocatoria transparente y abierta para definir el futuro de la Terminal de Ómnibus de la ciudad.