El Vaticano afirma que este año León XIV no irá a los Estados Unidos

El papa León XIV no tiene planeada una visita a los Estados Unidos, su país de nacimiento, a lo largo de este 2026, según confirmó la Oficina de Prensa del Vaticano saliendo al cruce de versiones periodísticas, especialmente de medios italianos.

Las especulaciones de que podría visitar su país de origen este año estuvieron vinculadas con una posible visita a las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, para hablar en septiembre ante la Asamblea General del organismo, algo que también hicieron papas anteriores.

El papa León XIV desestima por este año una visita a los Estados Unidos.

Otra de las especulaciones señalaba que León XIV podría visitar los Estados Unidos a raíz de celebrarse este año los 250 años de la independencia, el 4 de julio venidero, pero esa versión también quedo desestimada por la prensa del Vaticano.

El pontífice tiene una invitación para visitar los Estados Unidos, formulada por el vicepresidente de Donald Trump, JD Vance, un dirigente que pertenece a la Iglesia Católica Apostólica Romana.

El 19 de mayo del año pasado, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el Papa había recibido la invitación a través de una carta entregada por Vance, quien se reunió con León XIV junto al secretario de Estado Marco Rubio.

Una posible visita del jefe de la Iglesia Católica a los Estados Unidos debería superar las situaciones de rispidez entre Washington y el Vaticano, ante las significativas diferencias de política internacional entre el pontífice y el presidente Trump.

El Vaticano ha criticado las políticas de Trump en materia de inmigración, así como las crecientes tensiones entre el Gobierno y la Iglesia católica en Estados Unidos. León, nacido en Chicago, ha descrito el trato del Gobierno de Trump hacia los inmigrantes como “inhumano” y ha alentado a los obispos estadounidenses a pronunciarse sobre el tema.

León XIV ha realizado hasta ahora solo un viaje al extranjero desde su elección el 8 de mayo de 2025, cuando visitó Turquía y Líbano a finales del año pasado, y hasta ahora solo anticipó que su próxima gira tendrá por escenario África.