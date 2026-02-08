Huracán le ganó a San Lorenzo y se quedó con el clásico en el Palacio Ducó

San Lorenzo no pudo este domingo ante su clásico rival, Huracán, al caer por 1 a 0 en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el minuto 5 del segundo tiempo el atacante ecuatoriano Jordy Caicedo abrió el marcador del clásico con una definición precisa de cabeza que descolocó al arquero Orlando Gill.

El encuentro se llevó a cabo a partir de las 19:15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, se pudo ver a través de ESPN Premiun y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, quien fue secundado desde el VAR por Héctor Paletta.