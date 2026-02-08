La inseguridad golpea en pleno centro: robó en un local y lo atraparon tras un operativo cerrojo

En cuestión de minutos, una situación que comenzó como una alerta por un hecho delictivo en el microcentro terminó con un operativo que recorrió varias cuadras hasta dar con el sospechoso. La rápida coordinación entre el llamado ciudadano y el despliegue policial permitió recuperar distintos productos que habían sido sustraídos de un comercio.

El episodio se registró en un local ubicado sobre calle Santiago del Estero al 600, en la zona céntrica de la ciudad. Desde allí, un vecino dio aviso al Sistema de Emergencias 911 al advertir la sustracción de mercadería, lo que puso en marcha el protocolo de intervención inmediata por parte de los efectivos.

Personal del Departamento de Intervención Ciudadana inició un operativo de búsqueda apoyado en los datos aportados por quien realizó el llamado. A partir de esa información, se dispuso un patrullaje intensivo en distintos sectores cercanos con el objetivo de ubicar al sospechoso y recuperar los objetos sustraídos.

El recorrido permitió localizar a un hombre de 37 años en calle Mitre al 1900, a varias cuadras del lugar del hecho. Durante el procedimiento, los efectivos constataron que llevaba entre sus pertenencias elementos de higiene, golosinas y otros productos, que coincidían con los denunciados como sustraídos del comercio.

Tras la verificación, el individuo fue demorado y los artículos recuperados fueron secuestrados para su posterior restitución. Todo el procedimiento se realizó en el marco de las actuaciones correspondientes, con intervención judicial desde el inicio.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal 2, que dispuso las medidas de rigor y el avance de las actuaciones para determinar responsabilidades en relación con el hecho. Mientras tanto, la mercadería recuperada quedó incorporada como parte del proceso y a disposición de la investigación.