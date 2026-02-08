Atención Limache: vuelven los controles y certificados gratuitos del operativo “Volviendo a clases”

La previa del inicio del ciclo lectivo empieza a sentirse en los barrios de la zona sur de la ciudad. En ese contexto, el operativo municipal “Volviendo a clases” se traslada esta semana a Barrio Limache, con el objetivo de facilitar a las familias la realización de trámites clave antes del regreso a las aulas. La iniciativa tendrá lugar desde mañana (lunes 9) hasta el viernes 13 de febrero, en el Centro Integrador Comunitario Cabo Luis Guillermo Sevilla, ubicado en calle Gaucho Méndez esquina Demetrio Herrera, con atención de 8 a 15 horas.

El dispositivo, que ya tuvo una importante convocatoria en Santa Cecilia, busca acercar servicios esenciales a los vecinos para que los estudiantes puedan comenzar el año escolar con la documentación completa. Durante estas jornadas, padres y tutores podrán completar el certificado escolar 2026 correspondiente a los niveles inicial, primario, secundario y terciario, un requisito fundamental para la inscripción y continuidad educativa.

El operativo cuenta con la participación de médicos, odontólogos y enfermeros, quienes brindarán la atención sanitaria necesaria para completar los formularios exigidos por las instituciones educativas. La modalidad será por orden de llegada, por lo que se recomienda asistir con tiempo y con toda la documentación preparada para agilizar el proceso.

Desde la organización remarcaron que la experiencia previa fue positiva y que la mayoría de las familias ya se presenta con los datos completos, lo que permite un circuito más ágil. La respuesta de los vecinos en la zona sudeste consolidó el operativo como una alternativa concreta para resolver en un solo lugar distintos trámites que, de otra manera, implican recorridos por centros de salud y oficinas administrativas.

Uno de los puntos centrales será el acompañamiento del área de vacunación del Ministerio de Salud Pública, que trabajará en conjunto con el equipo municipal para verificar y completar los esquemas pendientes. El personal sanitario estará presente especialmente los lunes y miércoles de 9 a 12, facilitando la actualización de libretas y la certificación correspondiente.

Para acceder al servicio, se solicita a los padres llevar el formulario escolar con los datos del alumno completos, el DNI y el certificado de vacunación. En caso de no contar con el documento físico, se aceptará la versión digital disponible en la aplicación Mi Argentina. También se recomienda asistir con la documentación que entrega cada institución educativa para evitar demoras.

Desde el equipo de trabajo insistieron en que los menores no serán atendidos si concurren solos, por lo que deberán presentarse acompañados por un adulto responsable. Este requisito forma parte de los protocolos de atención y seguridad establecidos para la validación de datos y la firma de los formularios.

En paralelo, se hizo hincapié en la importancia de tomar precauciones frente a las altas temperaturas de estos días. Se sugiere que los niños asistan con gorra, sombrero o sombrilla, además de llevar botellas de agua para mantenerse hidratados mientras esperan su turno.

El traslado del operativo hacia Limache responde a la intención de cubrir distintos sectores de la ciudad con una propuesta territorial que permita a las familias resolver, en pocos minutos y cerca de sus casas, trámites indispensables antes del inicio de clases. Con la demanda creciendo a medida que se acerca marzo, el municipio apuesta a sostener este esquema itinerante que combina atención sanitaria, vacunación y gestión administrativa en un solo espacio comunitario.

Requisitos indispensables para el trámite

Para que el circuito sea ágil y se eviten demoras innecesarias, desde la organización hicieron hincapié en que los padres o tutores deben cumplir con ciertos requisitos: