Desfile por el natalicio de Güemes

Con un acto oficial desarrollado en la plaza 9 de Julio, Salta conmemoró ayer el 241° aniversario del nacimiento del General Martín Miguel de Güemes. La ceremonia fue encabezada por el vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco, quien estuvo acompañado por autoridades civiles, militares y representantes de instituciones tradicionalistas.

El encuentro comenzó temprano por la mañana con la recepción oficial al vicegobernador por parte del comandante de la V° Brigada de Montaña, coronel Hernán Aoki. Tras saludar a las tropas formadas, Marocco dio inicio formal a los actos protocolares en homenaje al prócer salteño.

El momento religioso estuvo a cargo del capellán de la Policía de Salta, padre Carlos Dada, quien realizó una invocación en la que convocó a que "los valores y la ética que distinguieron al General Güemes sigan siendo la impronta de nuestra fidelidad", en un mensaje orientado a mantener vivo el legado del héroe gaucho.

A continuación, tomó la palabra el presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, Sergio Marinaro, quien destacó que los valores que el prócer "sembró en esta tierra" fueron "la lealtad inquebrantable, el sacrificio por la libertad y el profundo sentir de la comunidad". Sus palabras estuvieron dirigidas especialmente a las nuevas generaciones, para que mantengan vigente el espíritu de la gesta güemesiana.

El director de Aportes Institucionales de la Provincia, Alberto Barros, fue el encargado de realizar una semblanza histórica. En su intervención repasó el contexto en el que nació Güemes y las acciones que luego desarrolló como conductor de la Guerra Gaucha.

Como cierre del acto, se desarrolló el tradicional desfile de agrupaciones gauchas, que recorrieron el frente de la plaza ante la presencia de vecinos y turistas, reafirmando el carácter profundamente identitario de la conmemoración.