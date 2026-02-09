Detenido por un robo en Tartagal

Un hombre mayor de edad fue detenido en la ciudad de Tartagal en el marco de una investigación por un hecho de robo ocurrido en una vivienda particular. El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones 4 de la Policía de Salta, que trabajó bajo directivas judiciales para esclarecer el delito y recuperar los bienes denunciados.

La causa se inició a partir de la denuncia radicada por el damnificado, quien informó la sustracción de diversos elementos desde su domicilio ubicado sobre calle 12 de Octubre. Tras la presentación formal, los investigadores comenzaron a desplegar distintas tareas de campo, relevamiento de datos y recopilación de información con el objetivo de identificar a los posibles responsables.

Como resultado de esas diligencias, durante la jornada de ayer se concretaron cinco allanamientos en distintos domicilios del barrio 9 de Julio de Tartagal. En esos procedimientos se logró secuestrar un televisor que había sido denunciado como robado, además de otros objetos considerados de interés para el avance de la investigación.

En ese contexto, los efectivos procedieron a la demora de un hombre mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia como principal sospechoso del hecho investigado. La Policía informó que el detenido fue trasladado para el cumplimiento de las actuaciones correspondientes.

La intervención judicial quedó a cargo de la Fiscalía Penal 2 y del Juzgado de Garantías 2 de Tartagal, organismos que continúan con la tramitación del expediente y la evaluación de las pruebas recolectadas.

Desde la fuerza de seguridad destacaron que este procedimiento forma parte de las acciones investigativas que se desarrollan de manera permanente para esclarecer delitos contra la propiedad.

