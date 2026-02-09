Las exportaciones argentinas a Estados Unidos alcanzaron un récord

Las exportaciones argentinas a Estados Unidos durante 2025 fueron récord al totalizar US$8.338 millones, aún sin el acuerdo comercial entre ambos países en marcha, según reveló un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El reporte reflejó que el monto alcanzado por los envíos argentinos a territorio estadounidense tuvo un crecimiento cercano al 29% interanual y casi un 25% por encima del récord anterior, que se había registrado en 2022.

Detalles

En este marco, precisó que "el intercambio comercial fue el segundo más alto registrado, al tiempo que el superávit bilateral marcó máximos", remarcando que "Estados Unidos se sostiene en 2025 como el tercer destino de exportaciones y origen de importaciones de la República Argentina, detrás de Brasil y China".

Al puntualizar sobre el sector que más tracciona el comercio bilateral, la BCR indicó que "el protagonismo del récord exportador viene por el complejo petrolero-petroquímico", al destacar que "las exportaciones de combustibles y energía ascendieron más de un 68 por ciento si comparamos el 2025 con el 2024".

En este sentido, remarcó el impacto que esa suba genera en el total de envíos al señalar que "las exportaciones de energía representaron el 47% de las exportaciones a Estados Unidos el año pasado, una proporción que no se observaba desde 2005".

Estas cifras no necesitaron de la implementación del acuerdo comercial, pero con la reciente concreción del marco formal que potenciará el intercambio entre Argentina y Estados Unidos se espera que represente un impulso exportador.

Los alcances

El acuerdo implica la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos y Argentina se compromete a eliminar sus licencias de importación o aplicar licencias de importación automáticas para los productos provenientes de Estados Unidos, según informó Cancillería.

Por otro lado, a través de instituciones como el Eximbank y la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC) se buscará apoyar el financiamiento estadounidense en sectores críticos de la Argentina en conjunto con el sector privado norteamericano.

Acuerdo específico

En paralelo, también fue firmado el Marco Estratégico para fortalecer cadenas de suministro en minerales críticos entre Estados Unidos y Argentina.

Entre otras acciones, ambos países se comprometen a identificar conjuntamente proyectos prioritarios y facilitar su financiamiento en un plazo de seis meses.

Minería

Estados Unidos fue el segundo socio comercial de la minería argentina en 2025.

Sólo detrás de Suiza, representó cerca del 18% del total exportado por la Argentina en minería y marcó un crecimiento interanual superior al 25%.

Cerca del 10% de las exportaciones del Complejo Litio tuvieron a Estados Unidos como destino en 2025, ubicándolo como el segundo destino más preponderante del complejo, de acuerdo con la Secretaría de Minería.