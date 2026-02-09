Orán: corsos, de interés provincial

La tercera noche de los Corsos Color Orán 2026 se desarrolló con una masiva concurrencia en el Parque de la Familia, consolidando al evento como una de las celebraciones culturales más importantes del norte.

En ese marco, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, y el subsecretario Alejandro Romero entregaron al intendente de San Ramón de la Nueva Orán, Baltasar Lara Gros, una plaqueta que declara a los corsos de interés provincial. Del acto también participaron el senador Juan Cruz Curá y el secretario de Gobierno municipal, Daniel García Ruiz.

Al recibir la distinción, Lara Gros destacó el impacto social y económico de la fiesta y subrayó que los corsos representan el trabajo de cientos de familias que mantienen viva una tradición clave para la identidad oranense. Señaló además que el evento genera un importante movimiento turístico y comercial en la ciudad, dinamizando la actividad gastronómica, hotelera y de servicios.

Por su parte, Arancibia valoró el esfuerzo de las agrupaciones y remarcó que el carnaval es una expresión cultural que fortalece el turismo y la integración social. "Detrás de cada traje y cada presentación hay historia, dedicación e identidad", expresó la funcionaria, al tiempo que ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial.