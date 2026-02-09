PUBLICIDAD

9 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Robo y detención
Doble homicidio en Pilar
Siniestro vial en Salta
Tragedia en la Punta salteña
Tentativa de homicidio
Islas Malvinas
Policiales

Hallan muerta a una mujer en el interior de su vivienda en el macrocentro: la Justicia investiga el caso

El hecho ocurrió durante la mañana de hoy, en su vivienda familiar ubicada en la calle Buenos Aires 1171.
Lunes, 09 de febrero de 2026 10:10
La fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero Calvet, investiga el fallecimiento de una mujer de 44 años, por herida de arma blanca.

El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes 9, en su vivienda familiar ubicada en la calle Buenos Aires 1171.

La fiscal se encuentra en el lugar y dispuso la intervención de la Unidad de Investigación UGAP para realizar las diligencias necesarias que permitan esclarecer lo sucedido. Además, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se practicará la autopsia correspondiente.

Las actuaciones se desarrollan siguiendo los protocolos de la Procuración General de la Provincia, que establecen que toda muerte debe investigarse bajo la presunción de femicidio o homicidio doloso hasta determinar científicamente la causa del fallecimiento.

