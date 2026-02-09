PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
30°
9 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Islas Malvinas
restaurante
carnaval 2026
Salta
Gustavo Sáenz
Salta
Pablo Quirno
Islas Malvinas
restaurante
carnaval 2026
Salta
Gustavo Sáenz
Salta
Pablo Quirno

DÓLAR OFICIAL

$1440.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

El Canciller Pablo Quirno viajará a la Conferencia de Seguridad en Múnich

Pablo Quirno representará a Argentina en la sexagésimo segunda Conferencia de Seguridad, que tendrá lugar en Múnich. Días antes visitará Roma para desarrollar una agenda bilateral.
Lunes, 09 de febrero de 2026 16:53
Pablo Quirno junto a Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El canciller Pablo Quirno arribará este martes a Roma, Italia, donde desplegará una nutrida agenda bilateral con funcionarios del Gobierno de ese país y mantendrá encuentros con autoridades del Vaticano, informaron fuentes oficiales.

Notas Relacionadas

Según pudo averiguar El Tribuno, Quirno permanecerá en territorio italiano hasta el jueves 12 y el viernes 13, y el sábado 14 se trasladará a Alemania para representar a la Argentina en Múnich en la 62 edición de la Conferencia de Seguridad.

El Canciller Quirno durante una conferencia.

La Conferencia de Múnich es una reunión anual sobre política de seguridad internacional que se celebra en la ciudad alemana de Múnich desde 1963 y tiene por objetivo debatir los temas de actualidad de la política exterior, de seguridad y de defensa.

En ese ámbito, el titular del Palacio San Martín presentará los avances alcanzados por la administración del presidente Javier Milei en materia de estabilidad macroeconómica, previsibilidad regulatoria y apertura a las inversiones.

Pablo Quirno es interpelado en la Cámara de Diputados.

En particular, destacará el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta central para atraer capitales en sectores estratégicos, generar empleo y potenciar el crecimiento sostenido de la economía argentina.

Durante la Conferencia, Quirno mantendrá reuniones bilaterales con líderes y altos funcionarios de distintos países, con el objetivo de fortalecer los vínculos políticos y económicos y promover activamente la inserción de la Argentina en iniciativas clave vinculadas a la seguridad, la energía y la minería, informó la Cancillería.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD