Internacionales

Donald Trump trató de "repugnante y terrible" al show del Super Bowl

El mandatario republicano no sé guardo nada al criticar el show del medio tiempo del Super Bowl. Calificó el despligue del artista Bad Bunny como uno de los peores que ha visto.
Lunes, 09 de febrero de 2026 17:23
Donald Trump saluda a la prensa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió con dureza contra el espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny en el Super Bowl LX, calificándolo como "uno de los peores de la historia" a través de sus redes sociales.

Según pudo saber El Tribuno, el mandatario republicano utilizó su cuenta en Truth Social para criticar la performance del artista puertorriqueño mientras se desarrollaba el evento deportivo en California.

Críticas a la coreografía y al idioma

"¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!", disparó Trump en su publicación.

El posteo que realizó Donald Trump en Truth Social.

 

El enojo del Presidente se centró en la barrera idiomática y en el contenido visual del show. "Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo", afirmó, en referencia a que el repertorio fue casi íntegramente en español.

Además, cuestionó la coreografía del "Conejo Malo": "El baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo", sentenció el líder norteamericano.

