PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
9 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Accidente fatal
regimen penal juvenil
Clima en Salta
Farándula
Brasil
Series
Liga Profesional de Fútbol
presos políticos en Venezuela
Blanqueo de Capitales
Accidente fatal
regimen penal juvenil
Clima en Salta
Farándula
Brasil
Series
Liga Profesional de Fútbol
presos políticos en Venezuela
Blanqueo de Capitales

DÓLAR OFICIAL

$1440.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

El presidente de Estados Unidos habló a su nación: "Lo mejor está por venir"

En medio de las fuertes críticas que realizó, a los artistas que cantaron en el Super Bowl, Donald Trump le dijo a su nación que se viene lo mejor.
Lunes, 09 de febrero de 2026 19:13
Donald Trump realizó un posteo en Truth Social.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Ni el evento deportivo más grande del año pudo escapar a la grieta política. En pleno desarrollo del Super Bowl LX, el presidente Donald Trump lanzó un mensaje a través de Truth Social con su característico tono de campaña. 

“¡Disfruten del Super Bowl, Estados Unidos! Nuestro país es más fuerte, más grande y mejor que nunca, ¡y LO MEJOR ESTÁ POR VENIR!”, escribió el republicano, según pudo averiguar El Tribuno.

 

El posteo que realizó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El saludo no es un simple formalismo, sino que ocurre en un contexto de hostilidad abierta entre el bando republicano y los protagonistas del show. Además, se da luego de su propia decisión de no asistir al evento.

Trump había criticado previamente la elección de Green Day y Bad Bunny para los espectáculos del partido. Además, el clima en el estadio y en las calles está marcado por la tensión entre los deportistas y el Gobierno de Biden respecto a las políticas de la ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Diversos atletas han manifestado su descontento, mientras Trump aprovecha para posicionarse como el garante de una "nación más fuerte".

Con su firma como "Presidente Donald J. Trump", el mandatario de facto de la oposición republicana logró desviar parte de la atención del campo de juego hacia el debate electoral, reafirmando que, para él, el Super Bowl es un escenario más de la batalla cultural por el control de Estados Unidos en este 2026.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD