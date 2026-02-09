El presidente de Estados Unidos habló a su nación: "Lo mejor está por venir"

Ni el evento deportivo más grande del año pudo escapar a la grieta política. En pleno desarrollo del Super Bowl LX, el presidente Donald Trump lanzó un mensaje a través de Truth Social con su característico tono de campaña.

“¡Disfruten del Super Bowl, Estados Unidos! Nuestro país es más fuerte, más grande y mejor que nunca, ¡y LO MEJOR ESTÁ POR VENIR!”, escribió el republicano, según pudo averiguar El Tribuno.

El posteo que realizó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El saludo no es un simple formalismo, sino que ocurre en un contexto de hostilidad abierta entre el bando republicano y los protagonistas del show. Además, se da luego de su propia decisión de no asistir al evento.

Trump había criticado previamente la elección de Green Day y Bad Bunny para los espectáculos del partido. Además, el clima en el estadio y en las calles está marcado por la tensión entre los deportistas y el Gobierno de Biden respecto a las políticas de la ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Diversos atletas han manifestado su descontento, mientras Trump aprovecha para posicionarse como el garante de una "nación más fuerte".

Con su firma como "Presidente Donald J. Trump", el mandatario de facto de la oposición republicana logró desviar parte de la atención del campo de juego hacia el debate electoral, reafirmando que, para él, el Super Bowl es un escenario más de la batalla cultural por el control de Estados Unidos en este 2026.