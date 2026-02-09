Úrsula Corberó y el Chino Darín fueron padres por primera vez

Úrsula Corberó y el Chino Darín se convirtieron en papás por primera vez. La información fue dada a conocer en el programa español Y ahora Sonsoles (Antena 3), donde señalaron que la actriz catalana dio a luz en una clínica de Barcelona, ciudad que la pareja eligió para el nacimiento, pese a los rumores previos que ubicaban el parto en Buenos Aires o Madrid.

Por el momento, ninguno de los dos hizo declaraciones públicas ni trascendieron datos como el nombre del bebé o la fecha exacta del nacimiento. La pareja mantiene el mismo perfil bajo que caracterizó siempre su relación.

Corberó había confirmado su embarazo el 9 de septiembre de 2025 a través de una imagen íntima en redes sociales acompañada por una frase que rápidamente se volvió viral: “Esto no es IA”. Desde entonces, evitó exponer el proceso y compartió muy poco de esta nueva etapa.

Durante el último fin de semana, un video de la protagonista de La casa de papel paseando por Barcelona junto a su suegro, Ricardo Darín, se viralizó en redes sociales y volvió a poner a la pareja en el centro de la escena mediática.

Una historia que comenzó en un rodaje

El romance entre el Chino Darín y Úrsula Corberó comenzó en 2015, cuando coincidieron en el rodaje de La embajada, la serie española que marcó el inicio de su vínculo. En aquel momento, él empezaba a expandir su carrera en Europa y ella aún no había alcanzado la proyección internacional que llegaría poco después con La casa de papel.

Tras el final de la ficción, la relación continuó entre viajes y reencuentros entre la Argentina y España. Aunque la distancia fue parte de la historia, nunca representó un obstáculo. Por el contrario, fortaleció un vínculo que siempre eligió la discreción y el bajo perfil, incluso en los momentos de mayor exposición.

Hoy, esa historia suma un nuevo capítulo con la llegada de su primer hijo.