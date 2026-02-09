De la China Suárez y Verónica Llinás a Julieta Ortega: vuelve "En el barro", segunda temporada

Gladys "La Borges" está de vuelta. Y La Quebrada ya no es la misma. La segunda temporada de "En el barro", la serie creada por Sebastián Ortega, llega a Netflix el próximo 13 de febrero con una premisa que promete elevar la tensión al máximo: la cárcel tiene nuevas reglas, nuevos líderes y una violencia que se impone sin piedad.

Ana Garibaldi retoma su papel protagónico en una historia que arranca con su personaje en libertad, criando a su nieto Juan Pablo. Pero la realidad de una mujer exconvicta la empuja de nuevo al delito, y su regreso a La Quebrada la enfrenta a un universo completamente transformado. Ahora, el poder está en manos del clan Casares, liderado por La Gringa, interpretada por Verónica Llinás.

La premisa es simple pero contundente: Gladys deberá escalar posiciones en una cárcel que ya no reconoce, renovar vínculos con las "embarradas" y enfrentar a una líder despiadada que maneja a las reclusas a su antojo. Y cuando su nieto corre peligro en el exterior, la Borges ideará una estrategia arriesgada que pondrá en juego su propia vida.

Nuevas fuerzas en el penal

Una de las grandes novedades de esta temporada es la incorporación de Eugenia "China" Suárez como Nicole García, una reclusa de belleza llamativa que ejerce como "novia" de La Gringa. Pero Nicole mantiene una relación secreta con otra presa, un amor clandestino que la coloca en una posición de riesgo permanente.

Nicole se convertirá en una aliada fundamental para Gladys, y esa lealtad la obligará a jugarse el todo por todo. "Para ayudarla, pondrá en riesgo su propia vida", adelantó la producción sobre este personaje que promete ser clave en el desarrollo de la trama.

Del otro lado está La Gringa Casares, la "capanga" de La Quebrada. Verónica Llinás da vida a esta mujer sanguinaria que lidera con mano de hierro, mantiene un séquito de matonas y logró acuerdos con las autoridades para vivir como una "presa VIP". Sus celos obsesivos por Nicole son su talón de Aquiles, una vulnerabilidad que genera tensión constante y desconfianza.

Las "embarradas"

Lorena Vega regresa como La Zurda, pero su personaje atraviesa uno de los momentos más críticos. Perdió su negocio online y su influencia en el penal, y ahora está sometida a los dictados de La Gringa.

Su relación con Gladys, marcada por el respeto mutuo, le hace pensar que juntas podrán formar un frente común. Pero su decepción es enorme cuando descubre que Gladys tiene su propia agenda.

Carolina Ramírez vuelve como Yael, sumida en una profunda depresión tras entregar a su hija en adopción. Inició una relación con Sabina, una reclusa de la banda de La Gringa, y cayó de nuevo en el tráfico de drogas y el consumo.

La llegada de Gladys la pondrá en jaque: deberá decidir de qué lado está.

Camila Peralta es Solita, que en este tiempo aprendió a moverse en La Quebrada y ahora trabaja en el negocio que maneja La Gringa. Un amor secreto la pondrá en peligro, y una vez más, Gladys será clave en su salvación.

El misterio de Helena

Entre los nuevos personajes se destaca Helena, interpretada por Julieta Ortega. Es una mujer misteriosa, educada, ex profesora de historia que vive con su hijo Vito en el sector de familias del penal. Nadie conoce el motivo por el cual está cumpliendo condena, y cuando su verdad salga a la luz, se convertirá en un conflicto que sacudirá a las reclusas.

Érika de Sautu Riestra vuelve como Olga, que instaló su consultorio estético en la enfermería y ahora intenta superar la separación de Rodolfo buscando una nueva relación a través del chat intercarcelario.

La serie también cuenta con participaciones especiales de Victorio D'Alessandro, Osmar Nuñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, además de Gerardo Romano como actor invitado.

"En el barro" es una coproducción de Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios. La serie fue creada por Sebastián Ortega, quien también oficia como productor y director general, junto a los directores Alejandro Ciancio y Estela Cristiani.

El guion estuvo a cargo de Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y el propio Ortega. El tema musical original es una colaboración de María Becerra y XROSS, lo que promete sumarle identidad sonora a esta nueva temporada.

Underground Producciones, fundada en 2006 por Ortega y Pablo Culell, es la productora argentina líder en contenidos de ficción, reconocida con cinco Martín Fierro de Oro y responsable de éxitos como "Graduados", "El Marginal" y "Historia de un clan".