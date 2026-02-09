El cierre de la fecha 4: estos fueron los resultados del lunes en el Torneo Apertura

Este lunes se disputaron los últimos partidos de la fecha 4 del Torneo Apertura de fútbol, una jornada que dejó resultados importantes tanto en la Zona A como en la Zona B y comenzó a perfilar la lucha por los primeros puestos.

En el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, Barracas Central venció por 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata y sumó tres puntos valiosos ante su gente.

En La Plata, Estudiantes se hizo fuerte en Uno y derrotó a Riestra.

En el sur del Gran Buenos Aires Lanús y Talleres igualaron 1 a 1 en La Fortaleza granate.

El cierre de la jornada lo protagonizaban Estudiantes de Río Cuarto e Independiente Rivadavia de Mendoza, un partido clave para la Zona B, ya que la Lepra mendocina llegaba con puntaje ideal tras ganar sus tres primeros encuentros.

Con estos resultados, Vélez se mantiene como único líder de la Zona A con 10 puntos. En la Zona B, Tigre encabezaba la tabla, aunque la definición del liderazgo quedaba supeditada al resultado de Independiente Rivadavia, que podía trepar a la cima si lograba sumar.

Lo que viene: arranca la fecha 5

La fecha 5 comenzará este jueves con uno de los partidos más atractivos del fin de semana: Argentinos Juniors recibirá a River desde las 21.15.

El viernes, Independiente será local de Lanús a las 20, mientras que a las 22.15 se jugarán dos encuentros destacados: Unión frente a San Lorenzo y Vélez visitando a Defensa y Justicia.

El sábado, Racing viajará al sur para enfrentar a Banfield a las 17.30. El domingo tendrá una agenda cargada, con el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes a las 17 en El Bosque, y el cierre en la Bombonera, donde Boca recibirá a Platense desde las 19.30.