El régimen de Venezuela liberó y volvió a detener a un preso político

Las autoridades de Venezuela confirmaron la detención del exdiputado Juan Pablo Guanipa luego de que encabezara una caravana al salir de prisión el domingo, y ordenaron el arresto domiciliario de los también opositores detenidos Freddy Superlano y Perkins Rocha, unas medidas que se anuncian a las puertas del debate esta semana de una ley de amnistía.

Ramón Guanipa, hijo del exdiputado y aliado de la dirigente María Corina Machado, denunció ayer en una rueda de prensa que desconoce el paradero de su padre luego de que "hombres no identificados" se lo llevaran la noche del domingo y de que la Fiscalía anunciara que solicitó la revocación de la medida de excarcelación por un régimen de arresto domiciliario.

Ninguna autoridad, prosiguió, le ha informado si el dirigente político está siendo trasladado a su residencia en Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), o a algún otro lugar para cumplir con esta nueva medida.

"Mi padre no cometió ningún delito ni ninguna violación a sus medidas cautelares. Yo tengo la boleta de excarcelación de mi padre que indica claramente que las únicas condiciones que tenía era la presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país", añadió el hijo de Guanipa.

Sin embargo, horas después, Orlando Moreno, coordinador nacional de Vente Venezuela (VV), partido de la líder opositora María Corina Machado, dijo a la prensa que Guanipa estaba detenido en el comando policial de Mariperez, en el norte de Caracas.

Horas en libertad

Guanipa había sido excarcelado la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a la líder opositora María Corina Machado. Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos.

Ayer, la Fiscalía informó, a través de un comunicado, que solicitó ante un tribunal revocar "la medida cautelar (excarcelación) acordada" a Guanipa por, supuestamente, "haberse verificado el incumplimiento de las condiciones" de libertad.

La institución declaró que pidió que el exdiputado pase "a un régimen de detención domiciliaria".

El abogado de Guanipa, Joel García, reiteró que el tribunal solo estableció la presentación cada 30 días ante la corte y la prohibición de salida del país.