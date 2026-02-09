El misterio de la hidrolavadora que terminó con un joven demorado en Vélez Sarsfield

La escena llamó la atención por lo inusual. En medio de una tarde tranquila en el barrio Vélez Sarsfield, un objeto fuera de contexto generó preguntas, miradas y una intervención que terminó abriendo una investigación. La imagen de un joven trasladando una hidrolavadora por la calle fue el punto de partida de una situación que rápidamente despertó sospechas.

Todo ocurrió en la zona de calle Corrientes y pasaje Limache, en un sector transitado de la capital salteña. Allí, personal de la Comisaría Lola Mora, perteneciente al Distrito de Prevención 1, advirtió la situación mientras realizaba recorridos de control por el barrio.

Al acercarse para conocer qué ocurría, identificaron a un joven de 20 años que llevaba consigo una hidrolavadora. Según se informó oficialmente, al momento de ser consultado no pudo explicar el origen del artefacto ni aportar datos que permitieran acreditar su pertenencia.

Ante esta situación, se dispuso el secuestro del elemento para resguardarlo mientras se realizan las averiguaciones correspondientes. El procedimiento se desarrolló durante la tarde y generó curiosidad entre vecinos de la zona, que observaron el movimiento en una esquina donde habitualmente reina la rutina.

La intervención fue llevada adelante por efectivos de la Comisaría Lola Mora, quienes trasladaron el caso a la órbita judicial para que se determine si el objeto tiene relación con algún hecho denunciado previamente en la ciudad.

En ese marco, tomó intervención la Fiscalía Penal 5, que ahora busca establecer la procedencia de la hidrolavadora y si existe algún propietario que la reclame. Mientras tanto, el joven quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones.