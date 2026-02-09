Tragedia en la Puna salteña: hallan muerto a un minero y analizan si hubo un ataque de puma

El silencio imponente de la Puna salteña volvió a quedar en el centro de la escena tras un hallazgo que conmociona al ámbito minero. En una zona inhóspita y de condiciones extremas, un trabajador fue encontrado sin vida en cercanías del cerro Grande, en el área de Posco, y las circunstancias del hecho aún permanecen bajo investigación.

El hombre se desempeñaba como minero y había sido visto por última vez el viernes, cuando salió a realizar el recorrido habitual entre distintos campamentos mineros a bordo de una camioneta. Al pasar las horas sin que se lograra establecer contacto, compañeros de trabajo comenzaron a preocuparse y decidieron iniciar un operativo de búsqueda por sus propios medios.

El rastrillaje se extendió durante todo el fin de semana hasta que, en la noche del domingo, el cuerpo fue localizado en un sector aislado de la Puna salteña, a más de 3.750 metros sobre el nivel del mar y a aproximadamente 95 kilómetros de Tolar Grande, una región marcada por el clima hostil, las bajas temperaturas y el aislamiento geográfico.

Según los primeros testimonios de quienes participaron del hallazgo, al llegar al lugar observaron que un puma merodeaba la zona y se alejó al advertir la presencia humana. Ese dato encendió una primera hipótesis: el cuerpo presentaba mordeduras compatibles con el ataque de un animal, lo que generó dudas sobre si el felino intervino antes o después del fallecimiento.

De todos modos, las autoridades señalaron que todavía no se puede establecer con certeza el causal de la muerte. Una de las líneas que se analiza es que el trabajador haya sufrido una muerte súbita, producto del esfuerzo físico o las condiciones extremas del lugar. Otra posibilidad que se evalúa es el enfriamiento corporal debido a las bajas temperaturas características de la altura.

En ese contexto, cobra especial importancia determinar si las lesiones detectadas fueron consecuencia directa de un ataque o si se produjeron de manera posterior, cuando el cuerpo ya no tenía signos vitales. Este punto será clave para reconstruir qué ocurrió realmente en las horas previas al hallazgo.

La autopsia será determinante para esclarecer el caso y confirmar si el minero falleció por causas naturales, por hipotermia o si existió una intervención del animal que pudiera haber influido en su muerte.

A la espera de los resultados forenses, la investigación buscará determinar con precisión qué ocurrió y en qué momento se produjo el desenlace en medio de la inmensidad de la Puna salteña.

Fuente Valle de Lerma Hoy