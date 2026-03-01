En Salta, 325 personas aguardan un trasplante

En Salta, 325 personas -entre niños, adolescentes y adultos- aguardan un trasplante de órganos o tejidos, según datos actualizados del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). La cifra se dio a conocer en el marco del Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos, que fue este viernes 27, una fecha destinada a concientizar sobre la importancia de la donación para salvar vidas.

De ese total, 269 pacientes esperan un órgano y 56 requieren un tejido. El riñón es el órgano más demandado: 242 personas están en lista de espera para un trasplante renal. Le siguen 18 pacientes que necesitan hígado, cinco que requieren riñón y páncreas, y cuatro que aguardan un pulmón. En cuanto a tejidos, las 56 personas registradas esperan un trasplante de córneas.

La provincia se ubica en el quinto lugar a nivel nacional en cantidad de personas en lista de espera, detrás de Buenos Aires, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe. Además, hay 574 pacientes que se encuentran actualmente en proceso de inscripción para ser potenciales receptores de órganos y tejidos en Salta. De ellos, el 74,5% espera un trasplante renal.

El director del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Salta (CUCAI), Luis Canelada, subrayó que la donación es la única vía para que se concreten los trasplantes. "Gracias a la donación son posibles las segundas oportunidades. Nadie sabe cuándo vamos a necesitar un órgano, tejido o célula para nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, familia o amigos. Por eso necesitamos de los donantes, porque sin ellos no hay trasplante", expresó.

Canelada recordó además que "un donante puede salvar hasta ocho vidas" y explicó que, en Argentina, por ley, toda persona mayor de 18 años es considerada donante, salvo que haya dejado constancia expresa de su oposición.

En Salta, más de 112 mil personas ya manifestaron su voluntad de ser donantes de órganos, tejidos y células. Quienes deseen registrarse pueden hacerlo firmando un acta en el CUCAI Salta, enviando un telegrama gratuito desde cualquier sucursal del Correo Argentino, a través de la aplicación Mi Argentina —en la opción Salud, sección donación de órganos— o al momento de tramitar el Documento Nacional de Identidad.

El drama de los renales

Casi 8 de cada 10 personas que necesitan un trasplante esperan por un riñón. La situación es dramática y más sabiendo que estas personas están personas están obligadas a realizarse diálisis casi día de por medio para seguir con vida.

Es por eso que los médicos de todo el mundo apuntan a llevar una vida saludable para no terminar con problemas renales.