Metán: Premio a un libro que inspira sobre el autismo

Una escritora metanense ganó un premio provincial de literatura en la categoría infanto juvenil con un libro de cuentos en el que utiliza estrategias comunicacionales para relatar la historia de su vida cotidiana junto a su hijo Cain, de 11 años, que tiene la condición de autismo severo, con un retraso madurativo profundo.

Se denomina Niac Tité, el "titaterrestre". "Es la necesidad que tengo como mamá de poder visibilizar que no hay una sola forma de comunicarnos, de mostrar amor y respeto hacia el otro y que mi hijo es un niño que no habla, pero que desborda existencia", dijo la autora, María Herrera, a El Tribuno.

"Los niños con autismo pierden muchas horas de su niñez y de su adolescencia en terapias para tratar de encajar en un mundo que no los está visibilizando. En realidad, como el personaje, los extraterrestres somos nosotros por no entender que no somos los dueños de los cánones del lenguaje, el amor y la comunicación", destacó.

Reconocimientos

La Municipalidad de San José de Metán distinguió a la escritora metanense María Herrera, recientemente premiada a nivel provincial por Niac Tité, el "titaterrestre", un libro que nace de la experiencia, la ternura y la defensa de la inclusión desde la mirada de una madre.

El intendente José María Issa, junto a la profesora Norma Aguilar, responsable del Archivo Histórico Municipal, y el concejal Sebastián Gómez, encabezó la entrega y valoró el alcance de su obra: "María logra que la realidad se entienda con más humanidad. Su trabajo invita a mirar distinto y a acompañar mejor. Este reconocimiento es un agradecimiento a su aporte a la cultura y la inclusión", expresó.

"Herrera se convierte así en la primera metanense y la primera mujer del sudeste salteño en recibir esta distinción provincial, un logro que también resalta el compromiso de la autora con la diversidad y la dignidad de las infancias", destacaron desde el área de Prensa de la Municipalidad.

"Cuando la literatura revela una verdad desgarradora, se convierte en la clave para intentar cambiarla. María Herrera, es la ganadora del premio provincial de literatura en la categoría infanto juvenil", destacó la profesora Aguilar.

"Niac Tité, un libro de cuentos laureado a nivel provincial en la categoría infanto juvenil, debería ser lectura obligatoria para niños, adolescentes, maestros y profesores que buscan fomentar la inclusión. María, su autora, es madre de Caín y la primera mujer en recibir este galardón en el sur de la provincia de Salta", indicó la responsable del Archivo Histórico de Metán.

"Niac Tité es un pequeño marcianito que llega a la Tierra para mostrarnos su mundo azul, es decir, para hacernos comprender la realidad del autismo severo. El nombre Niac, lectura inversa de Caín, personifica el deseo de esta madre poeta para que los niños en la misma condición que su hijo dejen de ser vistos como extraterrestres y sean aceptados por la sociedad", remarcó Aguilar.

Relató que de manera amena, ingeniosa y dulce, se presentan en los cinco capítulos los problemas asociados al autismo severo: la falta de habla funcional o el manejo de otros códigos comunicativos, la rigidez extrema ante cambios en el entorno y la rutina, personificada en Verdecita la hoja, y niveles elevados de ansiedad, encarnados en el gusanito Olivio. Pero los amigos de Niac representan otras virtudes; el gusanito de seda, por ejemplo, personifica la amistad y la solidaridad, mientras que Verdecita la hoja, la única mujer, es un personaje autista muy genuino que logra hacerse respetar aunque carece de movimientos y comunicación verbal; ella se vuelve fundamental en la protección de Niac y es para él su lugar seguro. "Niac Tité, Verdecita la hoja y Olivio crean una conexión muy especial basada en la empatía y la humanidad, algo que María sueña ver extendida en la sociedad", relató Aguilar, quien adelantó que la obra será incorporada al Archivo Histórico.

"Que el personaje principal sea un extraterrestre no es casual; es una crítica social con el fin de abrir puertas para conseguir espacios. La intención de María es visualizar la realidad que atraviesan las familias que albergan en su seno a un Niac Tité. Teme por el futuro, cuando ella ya no esté; qué será de su niño convertido en hombre con esta condición que lo acompañará durante toda la vida. Ante la desesperanza, María se atreve a soñar, esperanzada, con una escuela de día equivalente a una Escuela Evita pero a nivel secundario", dijo Norma Aguilar.

"María no solo sueña con que los niños que sufren autismo severo puedan disfrutar de una fiesta para el Día del Niño; lucha para crear un ambiente que dignifique la vida de estas personitas maravillosas que viven en un mundo como el de Niac Tité y a la vez, inmersos en una sociedad que ignora su condición", concluyó en su opinión sobre la obra de la autora metanense.