Sáenz dará su séptimo mensaje ante la Legislatura

Este domingo, a partir de las 9, el gobernador Gustavo Sáenz brindará su séptimo mensaje ante la Asamblea Legislativa de Salta y dejará inaugurado el 128° período ordinario de sesiones, tal como lo establece la Constitución provincial. En el Palacio Legislativo, ante el pleno de senadores y diputados, el mandatario realizará un balance de gestión y ofrecerá un panorama del estado general de la provincia en un contexto nacional atravesado por reformas estructurales y restricciones presupuestarias.

El acto protocolar marcará el inicio formal del año legislativo. A su arribo, Sáenz será recibido por el vicepresidente primero del Senado, Mashur Lapad; el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat; y miembros de la comisión externa de ambas Cámaras.

Sáenz llegará al recinto en un momento político particular. En las últimas horas tuvo un rol clave en la detención de Daniel Orlando Serapio, acusado por un femicidio y prófugo desde hacía más de diez días. El mandatario dispuso el pago de una recompensa para aportar datos que permitieran su captura, que finalmente se concretó este sábado. Ese antecedente reciente reforzará, seguramente, el eje de seguridad dentro de su discurso.

Otro de los puntos fuertes será el cierre de la negociación paritaria con los estatales, que acordó un incremento del 10% para el primer semestre del año. Con ese entendimiento salarial alcanzado, el Gobierno podrá anunciar formalmente que las clases comenzarán el lunes sin conflicto generalizado, tras haber garantizado además la continuidad del incentivo docente con fondos provinciales, ante el recorte nacional.

La Corte de Justicia de Salta se terminó de completar con nueve miembros, tras las postulaciones que hizo el gobernador.

En ese sentido, se espera que el Gobernador vuelva a plantear un reclamo al Gobierno nacional por la paralización de la obra pública y la eliminación o retraso de partidas específicas. Desde la asunción de la nueva administración nacional, la provincia debió absorber compromisos que antes eran financiados por Nación, entre ellos el incentivo docente y distintos programas vinculados a infraestructura. Sáenz ya anticipó en otras ocasiones que Salta "tuvo que hacerse cargo de cosas que no manda la Nación", y ese planteo volvería a ocupar un tramo importante del mensaje.

En materia de infraestructura, el discurso incluirá un repaso de las obras estratégicas que continúan en ejecución con financiamiento alternativo. Entre ellas, las que se desarrollan con fondos del Fonplata para consolidar la salida hacia Chile por el Paso de Sico, pieza clave para hacer realidad el corredor bioceánico. También se espera un capítulo especial dedicado a la construcción de la autopista del Valle de Lerma, una obra de gran magnitud y alto costo que busca mejorar la conectividad en una de las zonas más pobladas de la provincia, además de trabajos que se ejecutan en el interior salteño.

La minería tendrá, previsiblemente, un apartado destacado. Con nuevas inversiones en camino y proyectos de litio en expansión, el Gobierno apuesta a consolidar a Salta como uno de los principales polos productivos del norte argentino. En un escenario de caída de recursos coparticipables, la llegada de capitales privados aparece como una de las principales herramientas para dinamizar el empleo y la actividad económica.

Habrá militantes partidarios a favor del gobernador en los alrededores de Palacio Legislativo. No faltarán los carteles de Sáenz 2027.

En el plano político nacional, Sáenz también hará referencia a las reformas aprobadas recientemente en el Congreso, entre ellas la reforma laboral. En declaraciones brindadas días atrás, el mandatario sostuvo que es necesario "empezar a discutir leyes que tienen más de 50 años" y aseguró que no hay que temerle a los cambios. "Una ley que lleva más de medio siglo claramente no ha funcionado en todo este tiempo. Hay que modificar muchas cosas y, si aparecen imperfecciones, habrá que corregirlas", expresó.