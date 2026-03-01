Salta refuerza controles en la Puna y sale a buscar inversiones

Salta reforzará desde la próxima semana los controles de seguridad en campamentos mineros de la Puna, en paralelo con una intensa agenda internacional para atraer inversiones. Así lo confirmó el secretario de Minería, Gustavo Carrizo, quien reveló que en uno de los yacimientos en producción se registraron 15 hallazgos de sustancias prohibidas y sostuvo que "una fuerte presencia del Estado es la única forma de llevar adelante este crecimiento exponencial".

"En uno de los sitios tuvimos 15 hallazgos de sustancias prohibidas. Eso claramente no lo queremos y lo tenemos que controlar", afirmó el funcionario a Radio Salta, al describir una situación que obligó a coordinar acciones con el Ministerio de Seguridad y la Policía.

Según explicó, los primeros procedimientos fueron realizados por la propia empresa y posteriormente se dio intervención al Estado. "Es excelente que se contacten con nosotros. Lo que tenemos que hacer acá es coordinación interinstitucional. A partir de la semana que viene tendremos controles en los sitios", indicó.

En un solo campamento minero hay 1.400 personas alojadas, dentro de un esquema que involucra hasta 3.000 trabajadores en sitio, con 30.000 m2 de construcción ya ejecutados.

Carrizo precisó que, en principio, los casos detectados serían para consumo personal, aunque aclaró que será el área de Seguridad la que determine si existe tráfico. "Tenemos que ordenar nuestra presencia como Estado. Estamos hablando de campamentos con cientos de trabajadores en zonas alejadas. La presencia estatal es clave", subrayó.

El mensaje es político además de operativo: el crecimiento minero no puede quedar librado exclusivamente a la autorregulación empresarial.

Seis proyectos

En paralelo con el refuerzo de controles, la provincia exhibe cifras que reflejan un salto cualitativo en su matriz productiva. "Hoy tenemos seis proyectos en producción. Eso es un montón", sostuvo Carrizo, al referirse a emprendimientos de borato, oro, cobre y litio que ya están generando exportaciones.

El funcionario anticipó además que el 9 de marzo una firma internacional concretará su primera exportación desde la Argentina, un hito que —según definió— "es algo para celebrar".

El contexto internacional juega a favor. La transición energética, la demanda de minerales críticos y la reconfiguración de cadenas globales colocan al litio y al cobre en el centro del tablero. "Vivimos un momento donde el mundo demanda lo que nosotros tenemos", resumió.

Seis proyectos mineros ya están en producción en Salta, entre borato, oro, cobre y litio. La provincia se destaca a nivel país.

Pero el secretario fue más allá del recurso geológico. "Cuando hablamos de un proyecto minero, el recurso representa solo el 10%. El 90% restante es gestión, ingeniería y Estado. Recursos hay en todo el mundo; lo que hoy el mundo demanda es seguridad jurídica y reglas claras", afirmó.

Esa definición apunta directamente al posicionamiento estratégico de Salta dentro del mapa nacional.

PDAC y Nueva York

La agenda internacional es otro de los ejes centrales de esta etapa. La delegación salteña participa desde hoy en la convención anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), en Toronto, el evento minero más importante del mundo, que reúne a decenas de miles de inversores, exploradores y desarrolladores.

"Tenemos agenda cerrada desde el primer día hasta el último. Reuniones individuales de una hora, una hora y media, donde mostramos nuestros recursos y nuestra capacidad de elevarlos a reservas", explicó Carrizo.

En las últimas semanas hubo controles en las rutas mineras.

La estrategia no se limita a Canadá. El gobernador viajará a Nueva York para participar de jornadas de promoción junto al presidente Javier Milei, en un intento de captar capitales en un escenario global competitivo.

"Confluyen dos factores: el mundo necesita estos minerales y nosotros tenemos estabilidad normativa. Tenemos que aprovechar esa ventana", sostuvo.

De escala mundial

Entre los desarrollos más relevantes, Carrizo destacó el proyecto de cobre Taca Taca, al que calificó como uno de los cinco de clase mundial. La magnitud energética ilustra su dimensión: demandará 220 megavatios, aproximadamente la mitad del consumo total actual de la provincia.

El 9 de marzo está prevista la primera exportación de litio de la empresa Río Tinto, tras la puesta en marcha de su planta piloto.

El emprendimiento se encuentra en etapa final de evaluación ambiental, un proceso que el funcionario definió como "clave por su escala e impacto". También avanzan proyectos de oro y plata en Diablillos y desarrollos de litio en Pastos Grandes.

"La escala no tiene comparación. Por eso tenemos que trabajar muy bien sobre su impacto y su inserción territorial", señaló.

Exploración

Carrizo dejó una definición estratégica: "De la Puna solo hemos explorado el 1%. El futuro nuestro está en la exploración". Esa frase sintetiza la visión oficial. Más allá de los proyectos en producción, la verdadera apuesta está en ampliar reservas y consolidar a Salta como jurisdicción minera de largo plazo.

En ese marco, el funcionario defendió la competencia provincial sobre los recursos naturales en virtud del artículo 124 de la Constitución y planteó que cualquier debate sobre legislación ambiental debe tener una mirada federal. Aclaró, sin embargo, que actualmente no existen proyectos presentados en zonas restringidas por la Ley de Glaciares.

Crecimiento con Estado

La etapa que se abre combina expansión productiva, promoción internacional y mayores exigencias institucionales. El hallazgo de sustancias prohibidas en un campamento minero funciona como advertencia: el crecimiento acelerado requiere controles acordes.

"Una fuerte presencia del Estado es la única forma de llevar adelante este crecimiento exponencial", afirmó Carrizo.