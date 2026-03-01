Una madre pide justicia por su hijo víctima de abuso

Romina Chávez tiene 39 años, es estilista y habla con la voz quebrada en medio de una crisis que la desborda. Desde enero de 2024 su vida cambió por completo. Ese día, su hijo, que en aquel entonces tenía 16 años, le confesó que había sido víctima de abuso sexual con acceso carnal por parte de un vecino.

El hecho, según relató el joven, ocurrió el 30 de noviembre de 2023 en una vivienda de Villa Palacios, sobre calle Bulioc.

Actualmente se desarrolla el juicio contra el imputado y Romina reclama con firmeza una condena de prisión efectiva y el fin de la domiciliaria para el sujeto. "No quiero que le den beneficios. Quiero que vaya a la cárcel. Es un peligro para la sociedad", expresó la mujer.

Meses antes de la denuncia, ella mujer ya advertía cambios profundos en la conducta de su hijo. "El era muy alegre, me ayudaba en todo y de repente lo veía muy raro, lloraba mucho, empezó a tomar alcohol, estaba depresivo. Pensé que era por una novia o por el padre, que siempre fue ausente. No entendía qué le pasaba", contó.

El joven trabajaba en una panadería, por las noches cursaba el secundario. Según lo que pudo contarle a su mamá, cuando regresaba de trabajar y pasaba por la avenida El Trabajo, su vecino Nieva, de 29 años, lo invitó a tomar una cerveza junto a sus amigos y, más tarde, a su casa. Eran las 16 hs.

"Quedaron solos. Mi hijo me dijo que este tipo le dio una copa con una bebida amarilla y le decía "sos mi amigo, sos mi hermano". A los 20 minutos empezó a sentir sueño. Pensó que estaba cansado por el trabajo y se durmió. Cuando se despertó encontró a Nieva encima suyo violandolo", relató Romina.

Según el expediente, hubo forcejeo. Se rompieron un ventilador y una ventana. El joven víctima logró escapar y llegar a su casa lesionado con hematomas en los brazos, piernas, una mordedura en partes íntimas y cortes en la mano y la espalda. En ese momento no habló. A su madre le dijo que se había caído de la bicicleta.

La confesión llegó recién el 14 de enero de 2024. "Vino, me agarró las manos y me dijo: 'Mamá, te tengo que contar algo'. Yo me quedé shockeada", recordó. Al día siguiente radicó la denuncia.

El examen médico practicado por el gabinete de Medicina Legal del CIF estableció que el joven presentaba lesiones compatibles con signos de acceso carnal.

"Que le saquen la domiciliaria"

Presidida por el juez Marcelo Rubio, desde el 18 de febrero pasado se lleva a cabo el juicio contra el imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio del hijo de Romina Chávez y quien al momento del hecho era menor de edad. Por el Ministerio Público interviene el fiscal Esteban Martearena. Ese día declararon la madre y el hermano del imputado y dos amigos.

"Después de que hice la denuncia pasaron unos días y recién detuvieron a Nieva porque se había fugado. Fue a fines de enero de 2024. Estuvo muy poco tiempo en la Alcaidía y obtuvo la domiciliaria. Quiero que le saquen ese beneficio. Me enteré que se hace pasar por paciente psiquiátrico. Tengo mensajes donde me muestran certificados y dicen que paga para que lo hagan pasar por enfermo", afirmó.

Y añadió: "sus abogados renunciaron así que estoy a la espera de que se retome el juicio. A mi me habían ofrecido firmar un juicio abreviado para darle solamente seis años de prisión encima domiciliaria pero no acepté tal injusticia. Era una aberración. Para mí tiene que ser condenado con prisión efectiva, volver a la cárcel y pagar por lo que le hizo a mi hijo. Es un peligro para la sociedad. Puede haber más víctimas", finalizó Romina.

"Lo hostigan"

Romina Chávez también denunció hostigamiento hacia su hijo en el barrio. "Los allegados al violador persiguen a mi hijo, le silban, le gritan, lo amenazan, lo filman, lo hostigan. Incluso le pegaron. No lo dejan en paz. Necesito que la Justicia los intime a que lo dejen tranquilo", aseguró.

El joven atraviesa un delicado estado emocional. "Está con tratamiento psiquiátrico, se autolesiona y hasta intentó tomar decisiones drásticas. Se acercó a la iglesia para encontrar contención", contó su madre.