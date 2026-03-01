Vecinos alertan derrumbes en el canal Yrigoyen y el municipio realiza obras

Vecinos de la zona este de la ciudad señalaron en los últimos días desprendimientos y roturas de losas en un sector del canal Yrigoyen. Mientras tanto, desde la Municipalidad de Salta informaron que la empresa encargada de la obra trabajará en la recuperación de las partes que cedieron y avanzará con una etapa integral que también incluye la construcción de una pasarela.

Los cuestionamientos surgieron de un grupo de vecinos de la zona de Las Bumbunas, quienes coincidieron en advertir problemas en la obra ejecutada meses atrás por el municipio. Una de las vecinas indicó que se había derrumbado un sector del canal, lo que generó preocupación entre quienes circulan a diario por el lugar. También hizo referencia a los perjuicios que esta situación provoca en el barrio.

A los vecinos les llamaron la atención los chapones colocados por la empresa contratista alrededor del canal. Según se informó, estas estructuras permanecerán mientras duren los trabajos. Además, señalaron que las fuertes lluvias registradas en los últimos meses habrían contribuido a que las losas cedieran.

Voz oficial

Días atrás, desde la Municipalidad comunicaron el inicio de la segunda etapa de la obra hidráulica en el canal Hipólito Yrigoyen. "Esta obra busca brindar una solución definitiva a los problemas estructurales que afectaban al sector", indicaron en el parte oficial. Desde la comuna explicaron que la empresa interviniente trabajará en los sectores que se derrumbaron, ya que esas tareas están contempladas dentro del proyecto integral.

En esta nueva etapa se realizará el armado de gaviones que reemplazarán los taludes de hormigón existentes, con el objetivo de garantizar la estabilidad del suelo y prevenir futuros desmoronamientos. Esta técnica permitirá reforzar las defensas del canal y mejorar su comportamiento ante crecidas y lluvias intensas.

Desde el municipio recordaron que la obra había quedado paralizada en 2023, situación que derivó en derrumbes y en el hundimiento tanto de la calzada como del propio canal, generando complicaciones para vecinos y conductores. La primera etapa consistió en la reposición de la cara este de las defensas, lo que permitió restablecer el tránsito vehicular que había permanecido interrumpido durante más de un año.

Los trabajos actuales también contemplan el recambio del puente peatonal ubicado a la altura de la calle Reconquista. Asimismo, se prevé la extensión y demarcación de veredas en la plaza colindante para mejorar la conectividad y la circulación peatonal entre el ala este y oeste del canal. Estas tareas responden a un pedido de padres de alumnos del Colegio 9 de Julio, al que asisten numerosos niños de la zona. El plazo estimado de ejecución es de aproximadamente seis meses.

En las últimas horas, concejales de La Libertad Avanza difundieron videos en los que señalaron falencias en el canal y mostraron veredas de los alrededores que cedieron y presentan roturas.